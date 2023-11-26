Еще один провокационный наряд Риты Оры: вместо платья - черная сетка на голое тело

Певица Рита Ора вышла на красную дорожку очередного светского мероприятия в прозрачном черном платье, скорее напоминающем тонкую сетку, без верхней части нижнего белья.

Грудь едва прикрывали крупные черные цветки из ткани. Шея и половина лица также были укрыты сеткой и тканевым декором.

Кроме платья, ничего вызывающего в образе знаменитости не было: простые открытые босоножки, скромный макияж, аккуратная прическа и элегантный мини-клатч в руке.

В прошлом году у Риты произошли значительные изменения в личной жизни. Она вышла замуж за актера и режиссера Тайка Вайтити. Предложение ему певица сделала сама.

Новобрачные часто появляются вместе в обществе, муж, кстати, тоже большой модник и любит экспериментировать с гардеробом.

Звездная чета всегда подбирает интересные парные образы, превращая свой совместный выход в свет в настоящее модное событие.