Ученые пришли в шок, когда обнаружили в слоях грунта книгу возрастом 300 миллионов лет

В Австралии обнаружили окаменевшую книгу, возраст которой не менее 300 миллионов лет. Удивительная находка была найдена на глубине двенадцати метров, сообщает автор канала "Засекреченная Хроника" на платформе Дзен.

В отложениях, датированных свыше, чем 330 миллионов лет, мы нашли похожий на книгу объект. Ее страницы за это время успели минерализоваться, потому прочесть содержимое ее никто никогда не сможет. Что касается обложки, то она изготовлена из некого металлического сплава, - поделился исследователь Томас Камински.

Как следует из комментариев авторитетных специалистов, эта находка для ученых стала большой неожиданностью. Профессор археологии из Университета Западной Австралии Джейн Балм с большим волнением рассказала о своих впечатлениях: