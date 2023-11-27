Почему в Древнем Риме люди не пили молоко

10:57 2023-11-27
Почему в Древнем Риме люди не пили молоко

Этот продукт из-за отсутствия холодильников плохо хранился и его считали едой рабов и варваров.

Древние римляне знали толк в еде, но при этом они не употребляли молоко. Почему так?

Как выяснилось, молоко во многих культурах не является частью обычного рациона. Например, греки применяли овечье и козье молоко лишь для изготовления сыра. В древности в этой стране считали, что молоко в сыром виде пьют лишь варвары и плебеи.

В Риме из-за жаркого климата было невозможно долго хранить молоко, и оно было доступно только на фермах. Однако и там обычно его пили только рабы - с соленым хлебом.

Но есть и другие причины отказа древних римлян от молока. Скотоводством там не занимались интенсивно, и оно в больших количествах не было доступно, использовалось обычно для изготовления молочных продуктов.

Жители Древнего Рима также считали, что молоко для здоровья не очень полезно. Они думали, что этот продукт может вызывать разные заболевания и привести к образованию флегмы. Эта мокрота, по мнению древних римлян, плохо влияет на организм.

Кроме того, в те времена было сложно сохранять свежим молоком. Это тоже могло быть одной из причин, почему древние римляне не пили молоко в больших количествах. 

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