Японские ученые определили безопасную долю алкоголя в день

Эксперты Минздрава Японии впервые создали проект рекомендаций по безопасной норме алкоголя для населения страны, сообщает Вокруг света.

По мнению ученых, дневная доза спиртного для мужчин не должна превышать 40 граммов чистого алкоголя, для женщин - 20 граммов.

Чтобы подсчитать объем непосредственно напитков, специалисты уточняют, что в пол-литре пива содержится 20 граммов чистого спирта. Столько же чистого алкоголя - в 180-миллилитровой чашке саке, 100 миллилитрах крепкого алкоголя, 200 миллилитрах вина.

Результаты последних исследований свидетельствуют: даже маленькие дозы спиртного могут повысить риск гипертонии, рака пищевода или кишечника у мужчин и кровоизлияния в мозг - у женщин.

Окончательный вариант рекомендаций в Японии планируют опубликовать к концу 2024 года.