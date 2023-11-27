Анастасия Волочкова вывела на сцену свою 18-летнюю дочь

Анастасия Волочкова вывела 18-летнюю дочь Ариадну на сцену. Балерина опубликовала в соцсетях видео и призналась, что ждала появления дочери на своем шоу, сообщает Газета.ру.

Дочь звезды до 13-ти лет жила с матерью, потом переехала к отцу Игорю Вдовину.

Ариадна не раз объясняла в интервью, что она сделала это ради экономии времени, потому что бизнесмен живет в самом центре Москвы. А к Анастасии девушка приезжает в гости.

Балерина рассказывала ранее, что она не попала на выпускной дочери. У Ариадны было только 3 пригласительных билета, и она отдала их отцу, мачехе и возлюбленному.