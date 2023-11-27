Ширина дорог в дачных кооперативах — причина споров и ссор между дачниками

Многие кооперативы решают вопрос с шириной дорог и проездов на внутреннем собрании членов товарищества. Обычно она составляет 3,5 – 4 м, но в любом случае ширина дороги должна обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств, включая машины специального назначения и спецтехнику. Центральную дорогу в кооперативе иногда делают шириной до 6 м.

Однако многие дачники игнорируют решения собрания. Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда часть дороги примерно 0,5 – 1 м шириной захватывают и ставят забор, увеличивая тем самым собственный участок. Встречается и так называемый «мягкий захват», когда на обочине дороги высаживаются цветы, кустарники и прочая растительность.

Корреспондент «Автопаруса» решил глубже изучить данную проблему и пообщался с дачниками в кооперативах «Солнечный», «Камвольщик» и «Журавинка». Первые два находятся в Минком районе, третий — в Узденском.

Пенсионерка Клавдия Сергеевна считает, что цветы или небольшие кусты у забора на дороге никому не мешают. Проедет и легковое авто, и спецтехника. А вот ее сосед 37-летний Анатолий придерживается прямо противоположного мнения: мужчина убежден, что дорога должна оставаться свободной по всей ширине.

Аналогичного мнения придерживается 41-летняя Екатерина. Женщина пожаловалась нашему корреспонденту, что из-за узкого проезда она не смогла доставить на дачу бытовку: водитель большегруза заявил, что его машина здесь просто не проедет и не развернется, а вступать в конфликты с теми, кто захватил себе часть дороги, мужчина не желает.

Большинство опрошенных дачников считают, что захватывать часть дороги недопустимо. 52-летний Дмитрий вообще полагает, что незаконно возведенные заборы, постройки, насаждения необходимо сносить с помощью спецтехники, а понесенные для этого расходы компенсировать за счет нарушителей.

Но решительнее всех свою позицию высказал 82-летний дачник Степан Борисович. Пенсионер заявил, что он как поставил забор на дороге, так он и будет стоять, равно как и высаженные кусты шиповника. По словам дачника, мнение окружающих его не интересует, о чем он лаконично выразился словами «глубоко чихать».

Очевидно, что данная проблема требует решения на законодательном уровне, в противном случае конфликты в садовых товариществах неизбежны.