Школьники и родители недовольны большими объемами домашних заданий

Недовольство большими объемами школьных заданий высказывают и ученики, и их родители. Много вопросов вызывает и целесообразность изучения того или иного материала: едва ли не каждый взрослый человек готов подтвердить, что больше половины полученных в школе знаний ему никогда не пригодились.

В связи с этим корреспондент «Автопаруса» прошелся по минским школам и побеседовал с учениками и их родителями.

Десятиклассник Антон, учащийся СШ № 135 в Чижовке и являющийся призером городской олимпиады по химии, заявил, что в старших классах ученики делают только те уроки, которые являются для них профильными. Например, если человек решил поступать в МГЛУ, то он учит языки, литературу и историю, а если на мехмат в БГУ — только математику и физику.

Подросток рассказал, что между учениками и учителями существует негласная договоренность: дети учат только то, что им нужно, а по остальным (непрофильным) предметам им фактически рисуют нужные оценки за хорошее поведение на уроках (чтобы не мешали тем, кому это нужно).

Аналогичное мнение высказали родители 11-классницы Светы — мама которой, к слову, работает учителем истории в СШ № 51 г. Минска (микрорайон Лошица).

Женщина поведала, что фактически примерно с 8-9 класса в белорусских школах действует профильное обучение: дети изучают те предметы, которые им пригодятся в будущем, а хорошие оценки за другие уроки им ставят при условии примерного поведения и активного участия в общественной жизни школы (посещение мероприятий шестого школьного дня и т. п.).

Родители восьмиклассника Игоря (СШ № 17 в Серебрянке), 38-летний Максим и 37-летняя Анжела — передовики производства на Минском тракторном заводе. Оба полагают, что объемы домашних заданий можно смело сокращать вдвое, чтобы не перегружать детей лишней информацией, которая никак не пригодится в жизни.

Это особенно актуально с учетом безобразного качества белорусских учебников: их составители как будто нарочно усложняют материал, который написан сложным, кондовым и занудным языком. Прежде чем выучить урок, ребенку еще нужно сообразить, что именно хотели сказать составители учебника, и перевести это на нормальный человеческий язык.

У 44-летних Вячеслава и Ирины — двое детей 11-классников (сын и дочь, близнецы), которые готовятся к поступлению (мальчик в МГЛУ, девочка в БГЭУ).

По словам родителей, дети загружены донельзя, при этом уроки делаются всей семьей. Ирина заявила корреспонденту «Автопаруса», что вообще не представляет — как учатся те дети, которые параллельно посещают спортивные или другие секции. У ее Андрея и Вики время есть только на походы к репетиторам и на подготовительные курсы.

Вопрос сложности и объема домашних заданий, а также практической применимости школьных знаний неоднократно поднимался не только родителями, но и педагогами.

Вероятно, на эту проблему необходимо обратить внимание на государственном уровне, вплоть до пересмотра школьной программы и предметного рассмотрения вопроса о введении профильного обучения примерно с 6-7 класса (то есть с того возраста, когда по ребенку становится понятно, к каким видам деятельности он предрасположен).

Как заявили корреспонденту «Автопаруса» некоторые чиновники министерства образования, пожелавшие остаться неизвестными, было бы целесообразно выделить пять основных профилей: гуманитарный, технический, культурный, спортивный, естествознание.

Тогда не придется мучить физикой и математикой тех, кто желает изучать иностранные языки, а будущего музыканта или художника принуждать к углубленному освоению химии или биологии.