Жительница Австралии продала за 200 долларов картину, которая стоит 50 тысяч долларов

Жительница Австралии продала за 200 долларов картину и лишь потом узнала, что ее реальная цена - свыше 50 тысяч, сообщает Газета.ру.

Сара Боннер рассказала, что приобрела полотно в 2021 году по объявлению. Через 2 года женщина надумала его продать и установила цену в 100 долларов. Связавшийся с ней покупатель предложил за товар 200 долларов.

Потом Саре написал другой покупатель. Австралийку такой интерес к картине удивил, потому она стала искать о ней информацию в интернете. В итоге Боннер узнала, что допустила дорогостоящую ошибку.

Как выяснилось, полотно, которым она владела 2 года, принадлежит кисти известного французского художника Пьера Сулажа. Подобные работы живописца на аукционах продаются более, чем за 50 тысяч долларов. А одна вообще ушла с молотка за 35 миллионов долларов.