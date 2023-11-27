Жительница Австралии продала за 200 долларов картину, которая стоит 50 тысяч долларов

14:14 2023-11-27
Жительница Австралии продала за 200 долларов картину, которая стоит 50 тысяч долларов

Как выяснилось, полотно принадлежало кисти известного французского художника Пьера Сулажа.

Жительница Австралии продала за 200 долларов картину и лишь потом узнала, что ее реальная цена - свыше 50 тысяч, сообщает Газета.ру.

Сара Боннер рассказала, что приобрела полотно в 2021 году по объявлению. Через 2 года женщина надумала его продать и установила цену в 100 долларов. Связавшийся с ней покупатель предложил за товар 200 долларов.

Потом Саре написал другой покупатель. Австралийку такой интерес к картине удивил, потому она стала искать о ней информацию в интернете. В итоге Боннер узнала, что допустила дорогостоящую ошибку.

Как выяснилось, полотно, которым она владела 2 года, принадлежит кисти известного французского художника Пьера Сулажа. Подобные работы живописца на аукционах продаются более, чем за 50 тысяч долларов. А одна вообще ушла с молотка за 35 миллионов долларов. 

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
15:24

Наталья Гончарова

304 000 автомобилей Honda Accord и HR-V изъяты из продажи из-за неисправных ремней безопасности

304 000 автомобилей Honda Accord и HR-V изъяты из продажи из-за неисправных ремней безопасности

Из отчета Honda о безопасности следует, что "преднатяжители передних ремней были собраны без заклепки, крепящей быстроразъемный разъем и пластину провода".
Храмова Оксана
14:54

Храмова Оксана

Илону Маску досталось от собственного творения: бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

Илону Маску досталось от собственного творения: бунтарский чат-бот Grok оскорбительно отозвался о своем создателе

Инновационная модель искусственного интеллекта Grok отправила неприятный отзыв о своем создателе по запросу ведущего программиста Tesla и с согласия самого Илона Маска.
Светлана Игнатьева
13:59

Светлана Игнатьева

Газманов пожаловался на проблемы со сном

Газманов пожаловался на проблемы со сном

Певец не может спать в транспорте, а переезды во время гастролей у артистов обычно ночные.
Светлана Игнатьева
13:41

Светлана Игнатьева

Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Отец Жанны Фриске назвал Машу Распутину «не очень умной»

Владимир Копылов резко прокомментировал жесткие слова артистки, высказанные в адрес его умершей дочери.
Алексей Гладкий
13:07

Алексей Гладкий

Школьники и родители недовольны большими объемами домашних заданий

Школьники и родители недовольны большими объемами домашних заданий

Как заявил корреспонденту «Автопаруса» папа восьмиклассницы 39-летний Артем —ненормально, если взрослый человек с высшим образованием в течение часа не может разобраться с домашним заданием подростка по одному предмету.
Светлана Игнатьева
12:52

Светлана Игнатьева

Экс-жена российского миллиардера Василия Клюкина смогла отсудить у бывшего 244 миллиона рублей

Экс-жена российского миллиардера Василия Клюкина смогла отсудить у бывшего 244 миллиона рублей

Перед свадьбой супруги заключили брачный договор, но бывшая супруга решила, что бизнесмен ее обманул.
article_image 13:03

Рису на самом деле не нужно так много воды

Вот почему тогда рисовые поля покрыты водой?

article_image 13:00

Из текилы можно получить алмазы

Учёные нагрели текилу до 280ºC и перевели её в газовое состояние, попросту говоря, испарили.

article_image 12:35

Тарантино, сняв один из эпизодов сериала «Скорая помощь», и Роберт Родригес заприметили Джорджа Клуни для роли в «От заката до рассвета»

После выхода «Криминального чтива» Тарантино 20 лет ждал, что кто-нибудь снимет фильм про болтливых гангстеров с кучей отсылок к поп-культуре. Но так и не дождался. «Прошло 20 лет, и результат очевиден. Я самый крутой в этом жанре».