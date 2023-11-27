История фермера из Салема: пошел на смерть, чтобы отвести беду от семьи, а жену спасти от инквизиции

Знаменитая охота на ведьм - известный исторический факт, трагический эпизод, который прямо ассоциируется с городом Салемом. Семья фермера Джайлза Кори тоже попала "под раздачу".

80-летний старик вовсе не был праведником. Джайлз трижды был женат, ранее мужчину судили за жестокое убийство слуги, с которым он расправился из-за подозрения в воровстве яблок.

Когда обвинили в колдовстве его 72-летнюю жену Марту, он не особо расстроился и сначала не спешил вставать на ее защиту. Потом дело обернулось против него, тут Джайлз проявил настоящий героизм и вошел в историю своим поступком.

Он не стал соглашаться с выдвинутыми обвинениями и не захотел оговаривать жену. По диким законам того времени, человек, который умирал под пытками и не признавал свою вину, считался оправданным. Имущество невиновного никто не имел права конфисковать, оно должно было остаться семье.

Престарелого фермера пытали камнями. Старика уложили на пол, на грудь ему положили тяжелые валуны. Суд ожидал признаний, но дерзкий Кори только просил добавить ему еще больше камней.

Пытка продолжалась два дня, после чего старик умер, так и не признав себя виновным, жену, кстати, тоже не подставил. Его похоронили в безымянной могиле.

Марту все-таки повесили, несмотря на старания мужа, через пару дней после его смерти.

Имущество бедняги Джайлза, доказавшего свою невиновность, никто не посмел забрать, его, как и полагалось, оставили осиротевшим детям.