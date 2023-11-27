Томас Дж. Доти, который убил себя и еще 45 человек, чтобы обеспечить свою семью: увы, жертвы были напрасны

В июне 1962 года Доти сел на борт самолета, прихватив с собой взрывное устройство. До этого Джеймс приобрел страховку, которая в случае его смерти давала жене и 5-летней дочке право на получение 300 000 долларов.

Помимо пассажира-смертника, на воздушное судно, летевшее из Чикаго в Канзас-Сити, в тот роковой день поднялись еще 45 человек, включая членов экипажа. Взрывчатку Доти спрятал в сливном бачке унитаза. После мощнейшего взрыва на бору самолета не выжил никто.

После страшной трагедии сотрудники ФБР провели серьезное расследование и выяснили всю правду.

Они смогли установить настоящую причину крушения самолета, вышли на Томаса Дж. Доти и выяснили все предшествующие катастрофе обстоятельства, в том числе покупку страховки и подозрительное увлечение Томаса взрывчатыми веществами незадолго до злополучного полета.

Удалось ли семье получить деньги, ради которых и затевалось это жестокое преступление? Ради благополучия близких Томас не пожалел своей жизни, но он также принес в жертву жизни 45 ни в чем не повинных людей.

Самое ужасное, что все это было совершенно напрасно. Семья так и не получила вожделенную страховку, когда вскрылись истинные причины жуткой трагедии в воздухе.

Вдова и ее дочь смогли забрать лишь несколько долларов, потраченных на покупку страховки главой семьи, оказавшимся, по сути, камикадзе-неудачником.