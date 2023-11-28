Шум на даче — вариант нормы или злостное нарушение?

Корреспондент «Автопаруса» побеседовал с нескольким дачниками из садовых товариществ, расположенных в Минском, Молодечнском и Узденском районах, чтобы узнать их мнение относительно проблемы дачного шума и путей ее решения.

Пенсионерка Дарья Николаевна, 79-летний ветеран труда и почетный работник Белорусской железной дороги, крайне возмущена молодежными компаниями, которые летом собираются у ее соседей каждые выходные.

Гулянки длятся почти до утра с громкими разговорами, песнями, гремящей музыкой и прочим шумом. Женщина пожаловалась корреспонденту «Автопаруса», что в такой ситуации она не может нормально отдыхать, а на просьбы и замечания соседи не реагируют.

А вот 37-летний Петр и 33-летняя Ангелина уверены, что дача для того и существует, чтобы полноценно отдыхать с друзьями и родственниками.

Супруги являются владельцами небольшого семейного бизнеса, не имеют ни малейшего желания копаться в грядках и приезжают по выходным только для того чтобы отвлечься от забот бизнеса. Они не считают вечерний и ночной шум на даче чем-то противоестественным, мотивируя свою позицию словами «да у нас половина кооператива по выходным на ушах стоит».

А молодым пенсионерам 63-летним Андрею Игнатьевичу и Екатерине Михайловне мешает не ночной шум, а вечная стройка у соседа.

Постоянная работа бетономешалок, циркулярной пилы, бензорезов и прочего оборудования лишают всякого удовольствия от пребывания на свежем воздухе. При этом после рабочего дня, который у соседа часто заканчивается в 9-10 часов вечера, он любит покосить газоны шумным бензиновым триммером.

В подобных ситуациях конфликты неизбежны. А что говорит закон?

Типовыми правилами внутреннего распорядка садовых товариществ предусмотрено, что все шумные работы на территории кооператива должны начинаться не ранее 9 часов утра и заканчиваться на позже 19 часов вечера.

При этом проводиться они должны только по рабочим дням, а по выходным и праздникам необходимо соблюдать тишину. Несоблюдение требования грозит штрафом от 4 до 10 базовых величин.

Что касается шумного отдыха с использованием магнитофонов, радиоприемников, иных громкоговорящих устройств, то он должен начинаться не ранее 7 утра и заканчиваться не позже 23 часов вечера (аналогичное правило действует и в населенных пунктах Беларуси).

Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 10 до 30 базовых величин.

Если нарушения допущены неоднократно, то возможно привлечение к ответственности за мелкое хулиганство, что может обернуться общественными работами или административным арестом.