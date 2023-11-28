Что делать с загроможденными проездами во дворах многоквартирных домов?

12:54 2023-11-28
Что делать с загроможденными проездами во дворах многоквартирных домов?

Эта проблема волнует в первую очередь представителей экстренных служб. Машины скорой медицинской помощи и пожарной службы часто не могут добраться к месту назначения из-за невозможности проехать между припаркованных автомобилей.

В некоторых дворах машины припаркованы так, что протиснуться между ними может лишь стандартная легковушка. Для проезда минивэна или внедорожника от водителя требуется ювелирное мастерство, но крупногабаритной технике (включая машины МЧС) в таких условиях делать нечего.

Неоднократно поднималась на разных уровнях, но действенного решения до настоящего времени не найдено. Концепция «двор без машин» реализуется лишь в некоторых новостройках, но для большинства старых дворов она неприменима. Все, что можно сделать — это вызвать ГАИ и оштрафовать нарушителей, чьи автомобили мешают проехать другим транспортным средствам. Однако из-за небольшого размера штрафа многих водителей это не пугает, и они продолжают бросать машины там, где удобно только им, невзирая на перегороженные проезды и прочие неудобства для других транспортных средств. Эвакуация также не решает проблему: когда автомобили МЧС спешат на пожар и не могут проехать из-за загроможденного проезда, потеря времени может иметь самые тяжелые последствия (в таких ситуациях счет идет на минуты и секунды, а эвакуатор может приехать только через полчаса).

Как заявил корреспонденту «Автопаруса» один из чиновников Министерства транспорта и коммуникаций РБ, пожелавший остаться неизвестным, хорошее решение данной проблемы рассматривается в России, и было бы очень неплохо внедрить его и в Беларуси. Речь идет о том, чтобы машинам МЧС и прочему транспорту специального назначения дать официальное разрешение повреждать и таранить машины, которые мешают им проехать к месту назначения. Тем самым проблема загроможденных проездов легко и элегантно будет переложена на плечи самих автомобилистов.

В Беларуси подобная инициатива озвучивалась неоднократно на самых разных уровнях, однако до практической реализации дело пока не дошло. Хочется верить, что проблеме загромождения проездов во дворах многоквартирных домов все же будет уделено должное внимание со стороны тех, кому это предписано по долгу службы и роду деятельности.

Светлана Игнатьева
14:30

Светлана Игнатьева

История одинокой мамы восьми близнецов Нади Сулеман потрясла Америку, как она живет сегодня

История одинокой мамы восьми близнецов Нади Сулеман потрясла Америку, как она живет сегодня

До этого у женщины уже было шестеро детей. Еще раньше ей ставили диагноз «бесплодие».
Светлана Игнатьева
14:20

Светлана Игнатьева

Ученые рассказали, в каком фрукте больше всего витамина С

Ученые рассказали, в каком фрукте больше всего витамина С

В двух плодах киви содержится примерно 150 миллиграммов этого витамина, что полностью покрывает суточную норму.
Наталья Гончарова
14:05

Наталья Гончарова

Фотограф судится с Высоцкой из-за использования его работ на сайте, требуя взыскания 125 000 рублей

Фотограф судится с Высоцкой из-за использования его работ на сайте, требуя взыскания 125 000 рублей

Оказывается, чужие снимки Юлия Высоцкая разместила на своем кулинарном портале "Едим дома".
Светлана Игнатьева
13:58

Светлана Игнатьева

Сорвался с места и начал дрейфовать самый большой на планете айсберг размером в три Петербурга

Сорвался с места и начал дрейфовать самый большой на планете айсберг размером в три Петербурга

Его толщина составляет около 400 метров, а площадь порядка 4170 квадратных километров.
Наталья Гончарова
13:50

Наталья Гончарова

Гагарина пришла со своим избранником на показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой

Гагарина пришла со своим избранником на показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой

Полина Гагарина перестала скрывать своего избранника: она строит любовь теперь с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым. Звезда выходит с любимым мужчиной в свет.
Светлана Игнатьева
13:44

Светлана Игнатьева

Некоторые культуры для малины хуже яда: какое соседство может погубить растение

Некоторые культуры для малины хуже яда: какое соседство может погубить растение

Опытные садоводы не рекомендуют располагать поблизости с малиной клубничные грядки, не сажать землянику и петрушку с редисом.
Наталья Гончарова
13:29

Наталья Гончарова

Распутина сообщила, что не пошла замуж за Киркорова из-за поклонников

Распутина сообщила, что не пошла замуж за Киркорова из-за поклонников

В интервью Телеграм-каналу "Звездач" Маша Распутина рассказала, что в молодые годы Филипп Киркоров звал ее в ЗАГС.
article_image 02:37

В Новороссийске жену бизнесмена похитили и зарезали из-за машины

Женщину похитили и увезли в неизвестном направлении. Позднее правоохранители обнаружили труп пропавшей.

article_image 02:28

Украинские беженцы отказались уезжать из Дании после окончания СВО

Последние соцопросы показывают, что беженцы-украинцы в Дании не спешат возвращаться на родину.

article_image 22:14

Власти Шотландии отказались помиловать ведьм, казнённых в Средневековье

Шотландский парламент не сумел посмертно помиловать женщин, которых ранее казнили из-за подозрений в колдовстве.