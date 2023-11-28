Что делать с загроможденными проездами во дворах многоквартирных домов?

В некоторых дворах машины припаркованы так, что протиснуться между ними может лишь стандартная легковушка. Для проезда минивэна или внедорожника от водителя требуется ювелирное мастерство, но крупногабаритной технике (включая машины МЧС) в таких условиях делать нечего.

Неоднократно поднималась на разных уровнях, но действенного решения до настоящего времени не найдено. Концепция «двор без машин» реализуется лишь в некоторых новостройках, но для большинства старых дворов она неприменима. Все, что можно сделать — это вызвать ГАИ и оштрафовать нарушителей, чьи автомобили мешают проехать другим транспортным средствам. Однако из-за небольшого размера штрафа многих водителей это не пугает, и они продолжают бросать машины там, где удобно только им, невзирая на перегороженные проезды и прочие неудобства для других транспортных средств. Эвакуация также не решает проблему: когда автомобили МЧС спешат на пожар и не могут проехать из-за загроможденного проезда, потеря времени может иметь самые тяжелые последствия (в таких ситуациях счет идет на минуты и секунды, а эвакуатор может приехать только через полчаса).

Как заявил корреспонденту «Автопаруса» один из чиновников Министерства транспорта и коммуникаций РБ, пожелавший остаться неизвестным, хорошее решение данной проблемы рассматривается в России, и было бы очень неплохо внедрить его и в Беларуси. Речь идет о том, чтобы машинам МЧС и прочему транспорту специального назначения дать официальное разрешение повреждать и таранить машины, которые мешают им проехать к месту назначения. Тем самым проблема загроможденных проездов легко и элегантно будет переложена на плечи самих автомобилистов.

В Беларуси подобная инициатива озвучивалась неоднократно на самых разных уровнях, однако до практической реализации дело пока не дошло. Хочется верить, что проблеме загромождения проездов во дворах многоквартирных домов все же будет уделено должное внимание со стороны тех, кому это предписано по долгу службы и роду деятельности.