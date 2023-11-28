Сорвался с места и начал дрейфовать самый большой на планете айсберг размером в три Петербурга

Исполинских размеров ледяная глыба, нерушимо стоявшая в океане последние 30 лет, сдвинулась с места.

Толщина этого айсберга - около 400 метров, а площадь, по подсчетам Арктического и антарктического научно-исследовательского института России,- порядка 4170 км2.

Это сопоставимо примерно с тремя Петербургами. Гигантский «зуб», который теперь дрейфует мимо Антарктического полуострова, назвали A23a, сообщает Вокруг света.

По словам экспертов Британской антарктической службы, после того, как айсберг достигнет Антарктического циркумполярного течения, он может опять сесть на мель - возле Южной Джорджии.

Эксперты опасаются, что движение такой махины может нарушить режим кормления тюленей и морских птиц. Но есть шанс, что А23а может растаять.