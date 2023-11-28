Эксперты рассказали, какие продукты способны повысить уровень дофамина

Гормон удовольствия в нашей жизни играет значительную роль. В каких продуктах есть биологически активное вещество дофамин, которое вырабатывается в крови при наличии радостных моментов?

В этом списке - темный шоколад. В нем есть фенетиламин, стимулирующий выработку дофамина в организме. Умеренное употребление шоколада позволяет почувствовать улучшение настроения и повысить уровень счастья.

Бананы тоже поднимают настроение. В их составе - витамины В6 и С, магний и калий - все это стимулирует выработку дофамина, сообщает Рамблер.

Морепродукты тоже - не просто украшение стола. В мидиях и устрицах - высокий уровень йода, цинка и витамина B12, что не может не порадовать человека.

Не стоит забывать и о кофе. Содержащийся в этом напитке кофеин стимулирует выработку дофамина и дает ощущение удовольствия. Но нужно помнить: употребление кофеина надо контролировать и им не злоупотреблять.