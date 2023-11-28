Максим Боярский с инфарктом доставлен в больницу

Михаил Боярский в экстренном порядке доставлен в Мариинскую больницу Петербурга, сообщает Газета.ру со ссылкой на 78.ru.

У народного артиста РСФСР диагностирован инфаркт.

Как уточняет источник телеканала, звезде стало плохо вчера, 27 ноября. А 28 ноября медики смогли стабилизировать состояние артиста, и он переведен из реанимации в палату.

Родные звезды фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Гардемарины, вперед!» сообщения о состоянии здоровья Боярского пока не комментировали.