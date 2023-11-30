Просрочка в кулинарных отделах гипермаркетов — случайность или массовое явление?

12:53 2023-11-30
Просрочка в кулинарных отделах гипермаркетов — случайность или массовое явление?

Вначале мясо лежит на прилавке. Если оно начинает портиться, его моют в уксусе или специальными химикатами, затем отправляют в кулинарию и делают сырую котлету. Если она тоже не продана и опять портится — котлету жарят и продают как готовое блюдо.

Возможны и другие варианты — например, не котлета, а голубец, шашлык, беляш, чебурек или блинчик с мясом. Суть в том, что в гипермаркетах, кулинариях и прочих подобных заведениях действует фактически безотходное производство. Это касается не только мяса, но и других продуктов. Старый сыр идет в салат или на запекаемые куриные отбивные (которые тоже далеко не первой свежести), рыбу с истекшими или подходящими к концу сроками можно положить в суши и т. д. Ну а о просроченных сосисках в хот-догах можно написать отдельную статью…

Этой информацией с корреспондентом «Автопаруса» на условиях конфиденциальности поделилась Ирина Борисовна, заведующая производством кулинарного отдела в одном из минских гипермаркетов. По словам специалиста, подобная схема действует и в общепите, включая многочисленные столовые и кафе. Самое неприятное, что подобные факты фиксировались и в комбинате школьного питания.

Спорить с этим сложно. Корреспонденту «Автопаруса» лично доводилось покупать откровенно несвежие котлеты и салаты. Что интересно, подобное случается не всегда: иногда та же купленная котлета имеет более-менее приемлемый вкус, но нередко аналогичное кулинарное изделие неприятно пахнет, имеет кисловатый привкус и т. п. То же самое касается салатов: один вроде ничего, второй хоть и не воняет, но очевидно — несвежий.

Даже если употребление подобной пищи не приведет к серьезному отравлению с госпитализацией, удовольствия от нее мало. Вкус никакой или неприятный, возможно расстройство желудка вплоть до тошноты или диареи, не исключены боли в животе.

Привлечь к ответственности за продажу просроченных полуфабрикатов и блюд сложно. Лучший вариант — отказаться от их покупки в принципе. Но иногда возникает необходимость быстро перекусить, поэтому данная рекомендация подходит не всем и не всегда. Как подсказала корреспонденту «Автопаруса» заместитель заведующей одной из столовых Ленинского района Минска Светлана Владимировна, при обнаружении просрочки нужно как можно быстрее обратиться в санстанцию, по возможности — представив образцы несвежих полуфабрикатов и готовых блюд.

Будет проведена проверка, и виновных привлекут к серьезной ответственности. В некоторых случаях подключаются и другие уполномоченные органы — например, отделы по борьбе с экономическими преступлениями, прокуратура и т. д. Это касается ситуаций, когда употребление несвежих продуктов привело к серьезным отравлениям (особенно если это касается несовершеннолетних). Также возникают вопросы постановки бухгалтерского учета, возможны подозрения по созданию организованных преступных сообществ, занимающихся сбытом просроченных и иных некачественных продуктов. В этом случае виновные привлекаются к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на длительные сроки.

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