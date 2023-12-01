Необычная история Лины Медины, которая стала матерью в 5-летнем возрасте

Произошло это в 1939 году в маленьком городке Перу - Тиклапо. Малышка жила в простой семье домохозяйки и изготовителя украшений. Кроме Лины у родителей было еще 8 детей.

Когда Лина превратилась из энергичного бодрого ребенка в вялую, чахлую девочку, инертную и замкнутую, родители стали волноваться.

Потом они заметили, что у малышки увеличился живот. Родители подумали, что у Лины растет опухоль и обратились к врачам.

Они, в свою очередь, пришли в шоковое состояние: пятилетняя девочка была на седьмом месяце беременности.

Вскоре она родила здорового сына, который весил 2,7 кг. Малыш получил имя в честь лечащего врача - Харардо.

Для обследования и медицинского наблюдения будущую роженицу направили в столицу Лиму.

Как оказалось, у девочки случился гормональный сбой. В 3 года у нее была первая менструация, в 4 - развилась грудь, в 5 - увеличился таз. Роды проходили через кесарево сечение.

Позже было сделано предположение о редком генетическом заболевании - синдроме Маккьюна-Олбрайта, согласно которому происходит преждевременное половое созревание.

Малолетней девочке пришлось позабыть про детские забавы и заняться заботами о малыше. Детство для нее закончилось очень быстро. Малыш до 9 лет полагал, что Лина - его сестра.

Кто был отцом ребенка юной мамы, установить не удалось. Сама она не могла никому ничего объяснить и говорить на эту тему не хотела.

Сначала подозрения пали на ее отца и старшего брата, но потом обвинения сняли - никаких доказательств вины не было найдено.

Доктор Лосад помог подросшей Лине устроиться стенографисткой в свою клинику. Ее малыш жил в семье врача.

Сын Лины дожил до 40 лет, смерть наступила от рака костного мозга.

Незадолго до этого Лина вышла замуж, в 38 она родила еще одного ребенка и была счастлива в браке.