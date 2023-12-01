Мобильники и планшеты в школе: благо или зло?

Ребенок со смартфоном в руках присутствует на уроке лишь номинально. Учителя не слушает, не работает, зависает в тик-токе или еще где-нибудь. Замечания делать бесполезно — телефон будет отложен максимум на полминуты, после чего все начнется по новой. Так ведут себя больше половины класса, особенно это касается учеников средних и старших классов.

Подобное положение вещей родители и педагоги терпеть не стали, и во многих школах введен строгий порядок: после прихода на занятия дети должны сдавать мобильные телефоны классному руководителю или другому уполномоченному лицу. На этот яд было найдено противоядие: наиболее ушлые ученики стали приносить в школу два мобильника — один сдают, другой оставляют при себе. Но здесь в ход идут санкции в виде вызова родителей в школу и приглашения на совет профилактики.

Однако у любой медали есть две стороны, и мобильники с планшетами могут использоваться во благо учебному процессу. Речь идет о ситуациях, когда дети пользуются электронными версиями учебников, которые находятся в мобильном устройстве. Это избавляет их от необходимости таскать с собой кучу учебников (кстати, достаточно увесистых), что особенно актуально, если при себе еще нужно иметь физкультурную форму, сменную обувь, ссобойку.

В некоторых школах ученики вполне легально пользуются планшетами и смартфонами о время уроков. Также встречаются ситуации, когда смартфоны под запретом, но планшеты разрешены. В этом есть своя логика: экран мобильного телефона маленький, пользоваться им как учебником невозможно, а вот соблазнов — множество. Что касается планшетов, то часто в них нет сим-карт (или конструктивно не предусмотрена, или родители не разрешают), что налагает хоть какие-то ограничения на несанкционированное использование. А вот пользоваться планшетом вместо учебника очень удобно.

Видимо, в этом и есть золотая середина, которая, с одной стороны — позволяет удобнее организовать учебный процесс, а с другой — минимизирует вероятность отвлекания учеников во время занятий.