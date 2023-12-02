2 декабря заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в соцсетях, где публично заявил, что Соединённые Штаты и их страны-сателлиты обладают существенными возможностями в области военного дела. По словам Медведева, США и партнёры используют эти возможности для отравления жизни на планете.

Говоря о сторонниках Вашингтона, Дмитрий Медведев назвал их "сворой верных псов". При этом чиновник отметил, что внушительный военный потенциал Пентагона не является бесконечным. Медведев напомнил, что Соединённые Штаты неразумно используют свой госбюджет, тратя миллиарды долларов на оказание военной помощи Украине.

Также зампред Совбеза РФ подчеркнул, что другие государства устают от агрессивной внешней политики США, которая включается в себя неоколониальные тенденции. Дмитрий Медведев уверен, что подавляющее большинство свободных стран желает освободиться от деструктивного влияния Вашингтона.

Медведев высказался о санкционной политике Белого дома и его союзников из числа стран Евросоюза. Экс-президент России считает, что антироссийские санкции Запада оправдываются апелляцией к моральным принципам, однако западные державы сами им не следуют, предпочитая вести политику двойных стандартов.

Кроме того, Дмитрий Медведев указал на стремление Соединённых Штатов вмешиваться во внутренние дела свободных внеблоковых государств. Медведев отмечает, что аналогичной политике следуют другие страны-участницы Североатлантического альянса, который является недружественной для России организацией.

Днём ранее Дмитрий Медведев прокомментировал смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который скончался в возрасте ста лет. Медведев уверен, что Киссинджер был рационален во всех внешнеполитических вопросах и стремился соблюсти национальные интересы Вашингтона, однако теперь в Белом доме нет политиков такого уровня.