Зимние дачные лайфхаки: убрать снег с крыши теплицы за минуту помоожет обычная веревка

16:59 2023-12-02
Зимние дачные лайфхаки: убрать снег с крыши теплицы за минуту помоожет обычная веревка

Предлагаем самый простой и самый быстрый способ очищения теплицы от снежных заносов. Для многих это настоящая проблема, после каждого снегопада надо тратить время и силы на уборку.

Снег не только образует пышные шапки на крышах и стенках теплиц. Он еще и примерзает к ним, максимально затрудняя очистку.

Без подручных инструментов тут не обойтись, в ход идут лопаты, щетки, метлы. Однако все это небезопасно, поликарбонатные покрытия легко повреждаются.

Но хитрых дачников сложно одолеть, они из всякой ситуации найдут выход.

Итак, чтобы быстро и без последствий убрать примерзший снег с теплицы, берем одного напарника и плотную веревку.

Один человек становится с одной стороны теплицы, второй - с другой стороны. Перекидывают через крышу веревку, чтобы у каждого был свой кончик.

Веревка натягивается, потом каждый по очереди тянет ее на себя. Так снежный пласт на крыше подрезается, образуя крупные отдельные блоки.

Занимает процесс не больше минуты, после таких действий снег спокойно сползает сам на землю.

Дачнику останется только убрать его подальше, чтобы не давил на стены теплицы.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
16:48

Андрей Ткачёв

Шевцов: исключение Беларуси из Красного Креста политизировано

Шевцов: исключение Беларуси из Красного Креста политизировано

Генсек БКК Дмитрий Шевцов назвал политизированным решение Красного Креса о приостановке членства Беларуси в организации.
Андрей Ткачёв
15:39

Андрей Ткачёв

Медведев: США и их союзники отравляют жизнь на планете

Медведев: США и их союзники отравляют жизнь на планете

Дмитрий Медведев обвинил страны коллективного Запада во вредительской деятельности.
Храмова Оксана
15:31

Храмова Оксана

Долгий и непростой путь к успеху Саичиро Хонды - основателя крупнейшей автокорпорации в мире

Долгий и непростой путь к успеху Саичиро Хонды - основателя крупнейшей автокорпорации в мире

Автомобильный гений, который вышел из бедной японской семьи и стал богатейшим человеком в мире. Сегодня его имя известно каждому, на его машинах ездит пол мира.
Храмова Оксана
11:44

Храмова Оксана

Пять способов улучшить структуру тяжелой почвы на огороде

Пять способов улучшить структуру тяжелой почвы на огороде

Есть почвы, которые относят к категории тяжелых, например, с большим количеством глины. На них растения развиваются плохо, а урожай получается совсем скудный. Есть способы это исправить.
Храмова Оксана
11:26

Храмова Оксана

Крысы в частном доме: устраняем проблему простыми способами без ядохимикатов

Крысы в частном доме: устраняем проблему простыми способами без ядохимикатов

Заметив первые признаки появления в доме этих опасных животных, нужно незамедлительно принимать меры. Крысы разносят заразу и очень быстро размножаются.
Светлана Игнатьева
11:00

Светлана Игнатьева

Могилевчане взялись за лопаты, чтобы помочь городу бороться с большим снегом

Могилевчане взялись за лопаты, чтобы помочь городу бороться с большим снегом

После сильных снегопадов высота сугробов в областном центре местами выросла до полуметра.
article_image 18:24

У европейцев сложилось ошибочное впечатление, что гейши являются женщинами легкого поведения, одетыми в старомодную японскую одежду

На самом деле у неё другие обязанности, для осуществления которых необходимо обладать многими знаниями и умениями.

article_image 18:21

"Они" Смесь быка, тигра демона

Прячущийся в укрытиях злой дух, способный обманывать человеческое зрение, употребляет людей в пищу. В аду выполняют функцию охраны врат преисподней.

article_image 18:17

В последние годы количество человек в кланах якудза упало до незначительного показателя – 18 тысяч человек

Силовые органы Японии активно борются с кланами, однако на жесткую открытую конфронтацию все же пока не решаются.