Зимние дачные лайфхаки: убрать снег с крыши теплицы за минуту помоожет обычная веревка

Снег не только образует пышные шапки на крышах и стенках теплиц. Он еще и примерзает к ним, максимально затрудняя очистку.

Без подручных инструментов тут не обойтись, в ход идут лопаты, щетки, метлы. Однако все это небезопасно, поликарбонатные покрытия легко повреждаются.

Но хитрых дачников сложно одолеть, они из всякой ситуации найдут выход.

Итак, чтобы быстро и без последствий убрать примерзший снег с теплицы, берем одного напарника и плотную веревку.

Один человек становится с одной стороны теплицы, второй - с другой стороны. Перекидывают через крышу веревку, чтобы у каждого был свой кончик.

Веревка натягивается, потом каждый по очереди тянет ее на себя. Так снежный пласт на крыше подрезается, образуя крупные отдельные блоки.

Занимает процесс не больше минуты, после таких действий снег спокойно сползает сам на землю.

Дачнику останется только убрать его подальше, чтобы не давил на стены теплицы.