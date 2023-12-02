Удивительная история канадца, который получил целый дом в обмен на простую скрепку

18:41 2023-12-02
Удивительная история канадца, который получил целый дом в обмен на простую скрепку

Кайл Макдональд, блогер из Канады, всегда мечтал иметь свой дом, но вынужден был довольствоваться съемным жильем. Денег на собственную недвижимость не хватало, и Кайл нашел выход.

Он решил, что сможет получить желаемый дом путем многочисленных обменов. Начал Кайл с обычной красной скрепки. На первый взгляд, совершенно безумная идея принесла нужный результат.

Парень действительно за один год смог достичь желаемого: начав со скрепки, он всего за 14 обменов получил собственный дом.

Вначале Макдональд дал объявление на одном американском сайте и приложил фотографию красной скрепки. Он написал, что хочет поменять скрепку хоть на что-нибудь. Также Кайл сообщил, что будет продолжать обмениваться до тех пор, пока не получит собственный дом.

Необычное объявление сразу привлекло к себе внимание. Вскоре Кайлу удалось обменять скрепку на шариковую ручку в форме морской рыбы. С того дня началась удивительная история блогера из Канады, которая прославила его на весь мир.

В тот же день он смог поменять шариковую ручку на дверную, ручной работы. Потом пошло и поехало, дело двинулось, обмены следовали один за одним. Ручка на газовую плитку, плитка на генератор, генератор на кег и неоновую табличку, их поменял на снегоход и так далее.

В конце концов, обмены привели Кайла к тому, что он получил (тоже в обмен) право сняться в голливудском фильме. Его он и обменял в конечном итоге на долгожданный дом.

Мэр города Киплинга в Канаде сам предложил Кайлу сделать такой обмен. Для этого был устроен кастинг среди жителей, желающих получить роль.

Так, мэр подарил одному из горожан возможность сняться в кино. Кайлу же достался двухэтажный дом. Последний обмен состоялся.

После этого счастливый Кайл позвал всех участников обмена на новоселье.

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