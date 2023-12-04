Более ста лет назад на могилевском вокзале военным санитаром служил Сергей Есенин, а пассажиров к поездам доставлял дед Марка Шагала

Могилевский вокзал - памятник архитектуры начала 20-го века. Местную станцию открыли в 1902-м году, и пассажиров к поездам тогда доставляли извозчики.

Но в 1911-м в губернском городе появилась своя "служба такси", в которой было две машины. И владел этим "таксомоторным парком" не кто иной, как Самуил Сагал, который приходился культовому художнику Марку Шагалу родным дедом!

Как выяснили краеведы, вокзал в Могилеве видел немало знаменитостей. К примеру, в 1914-1915 годах военным санитаром здесь служил будущий известный русский поэт Сергей Есенин.

А в годы Первой Мировой на станции построили отдельный тупик для Верховного главнокомандующего российской армии, Ставка которого была перемещена в Могилев.

Примечательно, что в начале 20-го столетия освещались лишь главные улицы губернского города - Днепровский проспект и Большая Садовая. А все остальное - скрывалось во тьме.

А вот железнодорожная станция даже издали сияла ярким световым пятном. Как установили историки, станция в те времена в состав города не входила, потому и финансировалась из другого "кошелька".

И этот "кошелек" не пустовал: железная дорога могла позволить себе хорошее уличное освещение. К тому же и жизнь на станции кипела не только днем: обслуживание рельсов и вагонов было круглосуточным.