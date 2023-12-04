Более ста лет назад на могилевском вокзале военным санитаром служил Сергей Есенин, а пассажиров к поездам доставлял дед Марка Шагала

17:47 2023-12-04
Более ста лет назад на могилевском вокзале военным санитаром служил Сергей Есенин, а пассажиров к поездам доставлял дед Марка Шагала

Если ночью весь город погружался во тьму, то на станции Могилев всегда светили яркие фонари.

Могилевский вокзал - памятник архитектуры начала 20-го века. Местную станцию открыли в 1902-м году, и пассажиров к поездам тогда доставляли извозчики.

Но в 1911-м в губернском городе появилась своя "служба такси", в которой было две машины. И владел этим "таксомоторным парком" не кто иной, как Самуил Сагал, который приходился культовому художнику Марку Шагалу родным дедом!

Как выяснили краеведы, вокзал в Могилеве видел немало знаменитостей. К примеру, в 1914-1915 годах военным санитаром здесь служил будущий известный русский поэт Сергей Есенин.

А в годы Первой Мировой на станции построили отдельный тупик для Верховного главнокомандующего российской армии, Ставка которого была перемещена в Могилев.

Примечательно, что в начале 20-го столетия освещались лишь главные улицы губернского города - Днепровский проспект и Большая Садовая. А все остальное - скрывалось во тьме. 

А вот железнодорожная станция даже издали сияла ярким световым пятном. Как установили историки, станция в те времена в состав города не входила, потому и финансировалась из другого "кошелька".

И этот "кошелек" не пустовал: железная дорога могла позволить себе хорошее уличное освещение. К тому же и жизнь на станции кипела не только днем: обслуживание рельсов и вагонов было круглосуточным.

Изображение статьи

Освещалась станция Могилев керосино-калильными фонарями, которые напоминали длинный цилиндр со стеклянным колпаком внизу. Как там все было устроено?

Резервуар для керосина был вверху: топливо отсюда стекало в испаритель. Пары керосина просачивались, смешиваясь с воздухом, и горели внутри сетки, которая раскалялась и давала яркий свет.

Конечно, обслуживание таких пожароопасных фонарей требовало хорошей сноровки. Фонарь сначала нужно было спустить на тросе вниз. Перед тем, как зажечь, нужно было разогреть испаритель. В специальную чашку для этого наливался спирт.

Его поджигали через спецотверстие в стенке фонаря, и вновь поднимали фонарь на столб. 

Светлана Игнатьева
13:40

Светлана Игнатьева

В Беларуси есть свой Стоунхендж в Быховском районе, о чем он расскажет потомкам пока неизвестно

В Беларуси есть свой Стоунхендж в Быховском районе, о чем он расскажет потомкам пока неизвестно

В Быховском районе обнаружены культовые камни, которым наши предки поклонялись еще триста лет назад.
Светлана Игнатьева
11:51

Светлана Игнатьева

Что заставило родителей из США принять мучительное решение об удалении ребенку половины мозга

Что заставило родителей из США принять мучительное решение об удалении ребенку половины мозга

Девочка еще в утробе матери перенесла инсульт, и он разрушил большую часть левого полушария мозга малышки, спровоцировав катастрофическую эпилепсию.
Антон Райт
10:13

Антон Райт

Разбитый Lamborghini Countach из "Волка с Уолл-стрит" не продается в Абу-Даби

Разбитый Lamborghini Countach из "Волка с Уолл-стрит" не продается в Абу-Даби

Мартин Скорсезе использовал в "Волке с Уолл-стрит" два подлинных 25-летних издания Lamborghini Countach 1989 года выпуска.
Андрей Ткачёв
15:21

Андрей Ткачёв

Лукашенко посетит Пекин 3-4 декабря для переговоров с Си Цзиньпином

Лукашенко посетит Пекин 3-4 декабря для переговоров с Си Цзиньпином

Александр Лукашенко посетит Китай с рабочим визитом, проведя переговоры с Си Цзиньпином.
Светлана Игнатьева
13:09

Светлана Игнатьева

В Могилеве заработали новогодние ярмарки

В Могилеве заработали новогодние ярмарки

Корреспондент «Автопаруса» поинтересовался режимом работы, ценами и ассортиментом.
Храмова Оксана
18:41

Храмова Оксана

Удивительная история канадца, который получил целый дом в обмен на простую скрепку

Удивительная история канадца, который получил целый дом в обмен на простую скрепку

Кайл Макдональд, блогер из Канады, всегда мечтал иметь свой дом, но вынужден был довольствоваться съемным жильем. Денег на собственную недвижимость не хватало, и Кайл нашел выход.
article_image 18:41

Это остроносая голубая химера, она же акула-призрак

Для обычных акул она весьма дальний родственник.

article_image 18:35

Изобретение кевлара связано с исследованием в области шин

В 1965 году химик компании DuPont Стефани Кволек работала над разработкой полимера, который планировали использовать для изготовления более легких шин.

article_image 18:31

Сахарин это продукт который изобретен случайно, и вероятнее всего напрасно

В 1879 году немецкий химик российского происхождения Константин Фальберг заметил, что его еда была странно сладкой.