В Канаде набирает силу эвтаназия, ее распространяют даже на детей

Канада 7 лет назад стала одной из первых на планете стран, легализовавших эвтаназию. С тех пор здесь постоянно расширяют спектр использования поводов для добровольного ухода граждан из жизни.

Дело даже дошло до тех, кто страдает отнюдь не смертельными психическими заболеваниями, и несовершеннолетних. Причем согласия родителей для этого не требуется. Такой "прогресс" вызывает очень противоречивые чувства.

Эвтаназия превращается в заурядную медицинскую процедуру

По мнению сетевого аналитика Глеба Кузнецова, пример Канады свидетельствует, что на Западе за разговорами про «генетические технологии» и «торжество прогресса» трансформируются вещи, которые трудно понять нормальным людям:

Не всем больным можно помочь. Потому «гуманисты» решили придумать эвтаназию. И уже много где ее легализовали - например, в Канаде. Но формально-юридические моменты пошли дальше принятых представлений о предмете, когда умирающий терпит нестерпимые боли или кто-то после аварии лежит в овощном состоянии.

Эксперт напомнил: эвтаназия легализована не в качестве уникального выхода из безвыходной ситуации, а - как обычная медпроцедура - MAiD («Медицинская помощь в умирании»). С медицинскими протоколами и расчетами стоимости.

Что-то вроде рентгена либо удаления гнойника. За пять лет число получивших такую услугу удесятерилось, - уточнил Кузнецов.

СМИ отмечают, что впервые эвтаназию одобрили в Канаде в 2016-м. На тот момент процедура имела ряд ограничений: человек должен был иметь «тяжелое и неизлечимое заболевание», которые причиняет ему «невыносимые страдания», а срок естественной смерти при этом можно было предсказать.

Отдельно уточнялось, что принуждать к эвтаназии не может никто. Новая услуга MAiD умела успех. Если в 2016-м ею воспользовались немногим более тысячи человек, то в 2020-м - 7 603. А в 2021-м на нее пришлось уже 3,3 процента смертей, то есть 10 064.

Несмотря на гуманность намерений, чуть ли не сразу начались злоупотребления. Канадская участница Паралимпийских игр 2016 года Кристин Готье, выступавшая за Канаду, в течение пяти лет отправляла властям запросы с просьбой обустроить ее дом подъемником для инвалидов.

Но получила нежданный ответ от Министерства Канады по делам ветеранов. Во время слушаний в Палате общин спортсменка рассказала, что там было написано:

В письме говорилось: если вы настолько отчаялись, мадам, можем вам предложить MAiD.

Еще один инвалид с тяжелой спиноцеребеллярной атаксией мог бы жить в своем доме, если бы власти оплатили ему приходящего соцработника. Но вместо этого он попал в больницу, где работники клиники принуждали мужчину к эвтаназии, отказывая ему в еде и воде.

Частные компании тоже предпринимают попытки заработать на эвтаназии. Например, случай канадки с синдромом Элерса-Данлоса, которая очень хотела жить, но не смогла получить лечение, использован в рекламе модной одежды бутиков La Maison Simons.

Забота о бюджете или пациентах?

Экономия на паллиативной помощи в Канаде после принятия закона об эвтаназии оценивалась в 139 миллионов долларов. Канада по уровню соцпомощи среди развитых стран - на одном из последних мест.

В доковидном 2019-м на соцпрограммы здесь выделялось 17,3 процента ВВП, тогда как в среднем в странах Запада 20,1 процента. Хотя эвтаназия тоже оплачивается из бюджета (2 327 доллара на человека), это намного ниже цены лечения и паллиативной помощи.

Потому такое "благое" начинание расширилось. В 2021-м были отменены обязательные до этого осознанное согласие и 10-дневное ожидание процедуры. А также - сокращено количество свидетелей - с 2-х до 1-го.

Кроме того, закон готов легализовать и эвтаназию для людей, у которых не смертельные психические заболевания. Правда, в силу социальных противоречий этот пункт еще не заработал.

Страница перевернута

Идея эвтаназии для пациентов с поддающимися лечению не смертельными психическими заболеваниями, которые, фактически перевернула представления о цели работы канадских психиатров.

Если ранее они пытались любой ценой предотвратить возможный суицид пациента, то сейчас получили возможность его "прописывать".

Инициатор таких поправок - сенатор Стэн Кутчер. Он психиатр по роду деятельности. В 2021-м году он заявил: исключение людей с ментальными расстройствами из списка тех, кому может быть показана эвтаназия, стала бы дискриминацией. Его поддержали в Сенате, а потом и в Палате общин.

Хотя планировалось такие поправки ввести в марте 2023 года, де-факто эвтаназия людей с психическими заболеваниями вошла в практику. Причем - задолго до обсуждения в правительстве.

Например, резонансной стала история, когда в 2019-м мужчина, страдавший депрессией, перестал принимать антидепрессанты, а потом есть и пить, попал в больницу. Его подозревали в попытке суицида.

Но вместо назначения ему курса лечения врачи убедили пациента подать заявку на эвтаназию. Родственники узнали об этом, когда уже ничего было нельзя изменить.

Министр юстиции Канады Дэвид Ламетти в декабре 2022 года заявил: из-за ряда противоречий вступление этого закона в силу нужно отложить до марта 2024 года.

Практика эвтаназии становится шире

Канада - не единственное государство, где при ментальных расстройствах допускают эвтаназию. В Бельгии, Люксембурге, Нидерландах ее одобрили еще в 2002-м - при таких болезнях, как шизофрения, депрессия, аутизм.

На территории этих государств сейчас идут новые дискуссии: к примеру, об одобрении такой меры для людей, которые просто «устали жить». Либо здоровых, которым за 75 лет, которые считают, что жизнь для них «закончена».

Поступают даже предложения продавать без рецепта препараты для суицида, тогда как для покупки антибиотика он нужен.

Эвтаназия для детей и подростков

А сейчас в Канаде развернулась дискуссия о возможности использования эвтаназии для детей. При этом рассматриваются 2 аспекта: младенцы с тяжелыми пороками развития и уход по собственному желанию подростков, способных принимать решения.

В частности, Квебекский колледж врачей выпустил в поддержку идеи эвтаназии детей с пороками пресс-релиз, рассказывающий, что MAiD может стать благом для детей, которые испытывают "страдания, которые нельзя облегчить" и имеющих "мрачные прогнозы".

Вопрос о детской эвтаназии, как и в других случаях, не столь этический, сколь экономический. В Канаде паллиативную помощь им оказывают 17 учреждений. И большая часть детей с неизлечимыми заболеваниями к ним доступа нее имеет.

Особенно остро эта проблема стоит для бедных слоев населения, детей коренных народов и тех, кто живет вдали от подобных клиник.

Выгода для фармакологии

По прогнозам Глеба Кузнецова, в скором времени рецепт MAiD для несовершеннолетних можно будет получить дистанционно - например, через телемедицину и другие «современные технологии».

Вокруг этой темы крутятся фармкомпании, оплачивается также работа лоббистских групп.

По его словам, в такой логике эвтаназия "обречена" на победное шествие по Западу (сопровождаемое словами про «обеспечение равенства», «недопущение дискриминации», «облегчение доступа»).

Она тоже станет «моложе».