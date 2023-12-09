Создатель музея восковых фигур Анна Мария Тюссо была хранительницей ужасных тайн

Анну Марию Тюссо считают женщиной, которая сумела оживить историю. Во всем мире знают созданный ею музей восковых фигур. Сегодня его филиалы можно найти во многих городах самых разных стран.

Но о том, как все начиналось, что подтолкнуло молодую женщину лепить маски казненных людей и сотрудничать с палачами, известно мало. Кем была эта женщина?

Она родилась во Франции в 1761-м году, потом с матерью переехала в Швейцарию. Мать Анны там нашла работу экономки у известного скульптора Филиппа Кёртиса.

Он изготавливал из воска анатомические модели в медицинских целях, потом - начал создавать портреты и фигуры. Скульптуры из воска имели большой спрос и давали автору немалые доходы.

Анна Мария наблюдала за тем, как работает мастер, а потом решила попробовать лепить сама и пошла в ученицы к Кёртису. В 17 лет она смогла слепить своими руками бюст Вольтера.

Когда в 1771-м году Франция готовилась к бракосочетанию Людовика XVI и Марии-Антуанетты, предприимчивый Кёртис, к тому моменту перебравшийся в Париж, слепил из воска жениха и невесту. А потом - выставил в витрине мастерской.

Новинка стала очень популярной, и Кёртис надумал открыть небольшой выставочный зал, где представлять зрителям восковые фигуры.

Анна тем временем продолжала учебу у мастера и вскоре превзошла учителя. Труды подмастерья заметил сам король Людовик XVI и позвал девушку в Версаль, чтобы та учила искусству ваяния его сестру.

Так Мария попала в яркую светскую жизнь королевского двора. Там же нашла свою любовь - графа ля Рокка. Однако в 1793-м году их роман был прерван революцией.

В огне революции казнили короля и королеву, а также всех, кто был близок монархии. В том числе и жениха Марии. Для девушки это стало страшной душевной травмой.

Палач лично доставил ей головы казненных людей, включая голову графа ля Рокка. Мария, обливаясь слезами, лепила возлюбленного ночь напролет...

После этого девушку стали преследовать ночные кошмары. Она хотела отомстить тем, кто устроил в Париже этот кошмар. Она хотела отомстить палачам так, чтобы им стало страшно и их не отпускал ужас.

И она приняла решение: делать восковые фигуры. Она решила начать с коллекции представителей новой власти, хотевших себя увековечить. Для этого изготавливала 2 фигуры: одна отправлялась заказчику, другая оставалась в их с Кёртисом восковом театре.

Если один бюст особых эмоций не вызывает, то их большое скопление могло вызвать ужас у любого. Девушка уговорила палача Сансона, чтобы тот после казни позволял ей осматривать жуткую корзину, куда складывались отрезанные гильотиной головы.

В 1794-м году диктатуру во Франции упразднили. Робеспьера казнили, и он тут же пополнил собрание Марии.

Вскоре девушка встретила новую любовь - Франсуа Тюссо, и они поженились. Супруг подключился к бизнесу, и он стал семейным: выставка приносила хороший доход, популярность мадам Тюссо росла. Ее пригласили даже слепить из воска Наполеона.