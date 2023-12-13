Племяннице Любови Казарновской дали два года за мошенничество с картинами

Знаменитая оперная певица Любовь Казарновская счастлива замужем за мужем-импресарио, у них есть сын. Но время от времени ее имя всплывает в историях, замешанных на скандалах.
К примеру, несколько лет назад певица поссорилась с родной сестрой Натальей Бокадоровой из-за того, что Казарновская продолжила общение с отцом после того, как тот после смерти их матери нашел новую любовь, сообщает Рrozvezd.info.
Ее сестра Наталья - филолог с мировым именем, доктор наук, профессор МГУ и Сорбонны. Вместе с дочерью Ольгой она много лет провела во Франции, где сблизилась с бароном Ги де Ротшильдом, став его личным секретарем.
По словам представителя дочери Натальи Бокадоровой, барон Ги де Ротшильд еще при жизни подарил ей один из своих замков во Франции - вместе с хранившимися в нем картинами-подлинниками мировых художников 19-го века.
После смерти Ги Ротшильда в 2007 году Наталья продала особняк, а картины вывезла в Россию. Они с дочерью Ольгой познакомились с другими матерью и дочерью - Натальей и Полиной Серовыми.
Вскоре они встретились в одном из ресторанов Москвы, где состоялась сделка по продаже Серовым картин из замка. Покупатели за 95 тысяч евро приобрели работы «Цветы в вазе и фрукты» и «Красные крыши на фоне холмов» кисти Поля Сезанна. Сделку подписала Ольга.
Позже состоялись и другие сделки по продаже картин Серовым. Но вскоре выяснилось, что это не оригиналы, а подделки. По словам покупательницы, в целом она заплатила за них полтора миллиона долларов и более 4 миллионов российских рублей.
Суд занял сторону покупателей. Счета Ольги Бокадоровой заблокированы, а сама она осуждена сроком на 2 года.
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