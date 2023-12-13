Племяннице Любови Казарновской дали два года за мошенничество с картинами

Знаменитая оперная певица Любовь Казарновская счастлива замужем за мужем-импресарио, у них есть сын. Но время от времени ее имя всплывает в историях, замешанных на скандалах.

К примеру, несколько лет назад певица поссорилась с родной сестрой Натальей Бокадоровой из-за того, что Казарновская продолжила общение с отцом после того, как тот после смерти их матери нашел новую любовь, сообщает Рrozvezd.info.

Ее сестра Наталья - филолог с мировым именем, доктор наук, профессор МГУ и Сорбонны. Вместе с дочерью Ольгой она много лет провела во Франции, где сблизилась с бароном Ги де Ротшильдом, став его личным секретарем.

По словам представителя дочери Натальи Бокадоровой, барон Ги де Ротшильд еще при жизни подарил ей один из своих замков во Франции - вместе с хранившимися в нем картинами-подлинниками мировых художников 19-го века.

После смерти Ги Ротшильда в 2007 году Наталья продала особняк, а картины вывезла в Россию. Они с дочерью Ольгой познакомились с другими матерью и дочерью - Натальей и Полиной Серовыми.