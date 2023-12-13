Англичанин изнасиловал девушку в лондонском метро на виду у пассажиров

37-летнего Райана Джонстона королевский суд Лондона приговорил к 9 годам тюремного заключения. И еще к 5-ти - условно, сообщает королевская прокурорская служба.

Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и попытках сексуального насилия.

Джонстон преследовал двух женщин до их дома после того, как те из окна дома заметили, что он мастурбирует. Инцидент случился недалеко от станции метро Bounds Green столицы Британии 23 февраля 2020 года.

Мужчина настойчиво стучался в их дверь, напугав хозяек. А потом сел на поезд линии Пикадилли, где подошел к спящей молодой женщине и изнасиловал ее.

Его жертвой также стала также 20-летняя девушка, которая возвращалась домой после вечерней прогулки.

Путешествовавший со своим 11-летним сыном француз стал свидетелем этого нападения и заявил в полицию. Однако камеры видеонаблюдения инцидент не зафиксировали, и офицеры не смогли идентифицировать жертву во время нападения.

Джонстон уже отбывал срок за кражу со взломом, которая произошла в декабре 2022 года, когда проверка случаев изнасилования идентифицировала его и как насильника.

Сам он это отрицал. Тогда специальным самолетом в Англию доставили француза, ставшего свидетелем сексуального преступления. И он опроверг утверждения Джонстона о том, будто тот знал пострадавшую и все случилось по обоюдному согласию.