Платье принцессы Дианы продано с молотка более, чем за 1 миллион долларов

13:58 2023-12-18
Платье принцессы Дианы продано с молотка более, чем за 1 миллион долларов

Это в 11 раз превысило оценочную стоимость наряда. Для мира моды такая цена лота считается рекордом.

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Платье, которое леди Ди надевала в 1985-м году, продано в Голливуде на аукционе Julien's Auctions за рекордные 1,1 миллиона долларов. Это в 11 раз превысило оценочную стоимость, сообщает газета Telegraph.

Черное бархатное вечернее платье на аукционе Julien's Auctions было продано за 1,14 миллиона долларов, – отмечается в сообщении.

Так также отмечено, что эта цена - рекорд для мира моды.

Впервые это платье Диана представила в Италии в 1985-м году во время королевского турне, куда отправилась со своим мужем, тогда еще принцем Уэльским Чарльзом.

Наряд создан командой модельера Жака Азагури - одного из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Наряд из черного бархата дополнен голубой органзой с крупным бантом и поясом.

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