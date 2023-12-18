Платье принцессы Дианы продано с молотка более, чем за 1 миллион долларов

Платье, которое леди Ди надевала в 1985-м году, продано в Голливуде на аукционе Julien's Auctions за рекордные 1,1 миллиона долларов. Это в 11 раз превысило оценочную стоимость, сообщает газета Telegraph.

Черное бархатное вечернее платье на аукционе Julien's Auctions было продано за 1,14 миллиона долларов, – отмечается в сообщении.

Так также отмечено, что эта цена - рекорд для мира моды.

Впервые это платье Диана представила в Италии в 1985-м году во время королевского турне, куда отправилась со своим мужем, тогда еще принцем Уэльским Чарльзом.

Наряд создан командой модельера Жака Азагури - одного из любимых дизайнеров принцессы Дианы. Наряд из черного бархата дополнен голубой органзой с крупным бантом и поясом.