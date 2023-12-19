СМИ выяснили хронику событий накануне смерти 29-летнего танцора Пухляша

10:06 2023-12-19
СМИ выяснили хронику событий накануне смерти 29-летнего танцора Пухляша

По словам консьержки, Дмитрий Красилов накануне явился домой подшофе. По предварительным данным, причиной ухода стало больное сердце звезды.

Известие о кончине танцора и шоумена Дмитрия Красилова прогремело 18 декабря. сейчас эксперты устанавливают причины смерти Пухляша, который стал известен после съемок в клипе Little Big, сделанного для «Евровидения».

Как напоминает СтарХит, по предварительным данным, артист скончался из-за тяжелой болезни сердца. СМИ пытались выяснить, что произошло до того, как в квартиру 29-летнего мужчины, принадлежащей его матери, ворвались сотрудники экстренных служб.

Консьержка дома рассказала, что Красилов накануне вернулся домой в нетрезвом состоянии около 3 часов ночи. Как выяснили журналисты, Дмитрия обнаружили обнаженным у кровати.

Предположительно, он потерял сознание после того, как разделся. Правоохранители уверены: смерть наступила по естественным причинам, потому что посторонних людей в квартире не было. В жилье не найдены также следы запрещенных средств.

В понедельник Пухляш должен был прийти на съемки, но там не появился. После долгих попыток режиссер решила с ним связаться, почуяв неладное. Позже к Красилову отправился директор, но достучаться не смог. Мать танцора разрешила полицейским проникнуть в дом.

Московские СМИ написали, что тело Дмитрия доставлено на медэкспертизу для выяснения причин смерти.

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