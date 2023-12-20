Фанатки затравили жену звезды «Слова пацана» Минекаева

Супругу Рузиля Минекаева, который получил известность по роли Марата из нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", актрису Азизу Бекманову, затравили фанатки актера, сообщает Сплетник.ру.

Хейтеры оставили сотни злых комментариев под постами девушки в инстаграме.

24-летний актёр Рузиль Минекаев сыграл одну из главных фигур ленты, школьника Марата. После премьеры сериала буквально за пару недель количество подписчиков в инстаграме студента ГИТИСа выросло до миллиона.

Юные фанатки восхищены новой звездой, а его 25-летнюю жену затравили за короткую стрижку и "взрослую" внешность.

По мнению пользователей сети, Азиза выглядит старше мужа, и их пара напоминает "маму с сыночком".