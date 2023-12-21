55-летний грузовик ЗИЛ-131, выпущенный в СССР в 1967 году, отреставрировали в Индии

На юге Индии в штате Керала был замечен советский армейский вездеход ЗИЛ-131, выпущенный в СССР в 1967 году.

Местный коллекционер раритетной техники, Дораисвами Навин, отреставрировал шестиколёсный грузовик, покрасил его светло-серой эмалью и даже нанёс на кузов логотип завода-изготовителя.

Местное издание Onmanorama.in выяснило, каким образом советский вездеход оказался в Индии: его поставили в страну для индийской армии, и вплоть до 1982 года ЗИЛ-131 использовался в качестве шасси для ракетной установки.

Позже машину списали и выставили на продажу. Пару лет назад её приобрёл Навин, который известен своей страстью к старым автомобилям.

Вездеход пребывал в плачевном состоянии, так что коллекционеру пришлось вложить деньги в его реставрацию.

В салоне множество надписей на русском языке, и только подпись «запуск двигателя» переведена на английский.

Навин уже совершил несколько поездок на советском грузовике и заявил, что он управляется проще некоторых современных аналогов.

В высоту шестиколёсный грузовик достигает трёх метров, весит около семи тонн. В движение ЗИЛ-131 приводит бензиновый двигатель объёмом семь литров, который выдаёт 150 лошадиных сил.

Максимальная скорость составляет 80 километров в час. Он оборудован двумя баками суммарным объёмом 340 литров, а расход топлива составляет 25-30 литров на 100 километров.