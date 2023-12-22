Отшельник в Бурятии прожил в землянке более четверти века

В больницу Бурятии попал мужчина, живший в лесу. У него при этом не было пальцев на руках, сообщает Газета.ру.

Местные жители обратились к волонтерам еще летом, заявив, что в землянке в лесу более 25 лет живет отшельник. У лесного жителя ампутированы пальцы и он нуждается в помощи медиков.

Волонтеры сумели уговорить мужчину поехать в больницу.

Ему по показаниям положена группа инвалидности. На данный момент этот вопрос на стадии оформления, - пишет издание.

Волонтеры закупили продукты для россиянина и собрали ему необходимые теплые вещи.