Тысячи ботинок выбросило на пляжи Дании, жителей просят их не трогать

Шторм с именем "Пиа" обрушился на север Дании, принеся с собой не только сильные ветры и дождь, но и буквально разбросал по берегу пляжей контейнеры с обувью и пластиковыми изделиями.

Местная полиция активно предупреждает жителей о том, что собирать выброшенные товары на берегу запрещено и будет расцениваться как воровство. В свою очередь, компания Maersk обязана организовать оперативную команду для очистки прибрежных территорий.

Шторм "Пиа" оставил свой след не только в Дании, но и в других странах Европы, включая Великобританию и Нидерланды. Этот природный аномалий напоминает о прошлогоднем случае в Германии, когда шторм вынес на берег острова Лангеог десятки тысяч "Киндер-сюрпризов", создав уникальное зрелище на песчаных берегах.

Из-за шторма судно Mayview потеряло 46 контейнеров с товарами.

Как выяснили журналисты, контейнеровоз следовал из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск.