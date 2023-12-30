После скандальной вечеринки Филипп Киркоров заплатил 12 миллионов налогов

После нашумевшей вечеринки с Анастасией Ивлеевой в клубе Mutabor у ее многих звездных участников возникли проблемы. Досталось в том числе и Филиппу Киркорову, напоминает КП.

Поп-короля вырезали из новогодних огоньков, даже раздавались требования лишить его звания народного артиста. А теперь стало известно, что певец погасил задолженность по налогам.

Как напоминает издание, участников скандальной вечеринки предупредили: во избежание больших проблем они до конца года должны решить вопрос с налогами.

По данным КП, за Киркоровым на 25 декабря 2023 года числилась налоговая задолженность в размере 12 323 675,13 рубля. К настоящему времени Филипп Бедросович все выплатил.

Кстати, в собственности у Киркорова находятся 13 объектов недвижимости (10 в Москве, 2 в Московской области, 1 - в Краснодарском крае). А еще - 9 земельных участков (7 в Московской области, 2 в Ленинградской). Плюс - 7 автомобилей.