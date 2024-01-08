Швейцария: штрафы вплоть до миллиона долларов и очень строгие ПДД

В Швейцарии одни из самых строгих законов в мире.
Благодаря этому страна является одной из самый безопасных в мире.
Строгие правила дорожного движения не менее эффективно поддерживают порядок на дороге. Власти буквально говорят водителям: «Только попробуй нарушить – мало не покажется».
Штрафы:
В Швейцарии нужно уделять не меньшее внимание стрелке спидометра, чем самой дороге.
Почему так?
Взгляните на размеры штрафов за превышение скорости и поймете сами. Для справки: курс швейцарского франка примерно равен курсу доллара США.
• В городе за превышение на 1-5 км/час штраф — 40 франков.
• 6-10 км/час — 120 франков.
• 11-15 км/час — 250 франков.
Можно нарушить на 1 км/ч и получить штраф величиной в 40 долларов – больно, не правда ли?
Миллионеры и олигархи тоже не спасутся от правосудия.
В любой другой стране они бы могли заплатить копеечный в их понимании штраф и поехать нарушать дальше.
Однако в Швейцарии им придется платить процент от месячного заработка, что больно ударит по кошельку богатого нарушителя.
Так и был выписан самый большой штраф за всю историю: В 2010 году водитель получил штраф один миллион долларов.
37-летний швед путешествовал по Швейцарии на спортивном Mercedes.
На трассе с ограничением в 130 км/ч он разогнался до 290 км/ч, и его засекла современная камера слежения.
Швейцарские камеры реагируют на автомобили, даже если они едут быстрее 300 км/ч.
Снимок машины сразу же отправился в полицию, и нарушителя остановили уже на следующем съезде с шоссе.
Спортивный автомобиль нарушителя арестовали, а самому водителю выписали огромный штраф.
Кроме стоимости штрафа, к нему прибавили процент от месячного дохода автомобилиста.
В итоге ему пришлось заплатить свыше 1 миллиона долларов. Из участка полиции нарушитель-рекордсмен уходил пешком.
Превышения скорости на целых 160 км/ч в Швейцарии до этого момента не было. Кстати, на сумму, которую он заплатил, можно было купить 4 таких спорткара, как у него.
Кстати, большое состояние в Швейцарии может сыграть с водителем злую шутку.
Один из швейцарских миллионеров ехал на своем Ferrari по загородной трассе и разогнался до 137 км/ч.
В любой другой стране его бы арестовали максимум на сотню долларов, но ему пришлось заплатить целых 300 тысяч долларов! Его размер штрафа также высчитали, исходя из того, сколько нарушитель зарабатывал в месяц.
К слову, общее состояние миллионера до штрафа составляло 23,3 млн. швейцарских франков.
Тюрьма за ошибку на дороге:
Швейцарские ПДД настолько строги, что за превышение скорости можно отправиться за решетку на срок от года до четырех лет.
Но для этого нужно очень серьезно превысить: на 40, 50, 70 километров в час в зависимости от знака ограничения скорости.
А что если нарушить и уехать из страны:
Это совсем уж плохая идея. Если не заплатить штраф, то уже через 30 дней он увеличится в разы.
Он будет постоянно расти, и вам будут приходить письма из Швейцарской прокуратуры.
Если вы длительное время не будете оплачивать штраф, то получите повестку в суд, и вам будет грозить уже не потеря денег, а потеря свободы.
Необычные правила дорожного движения в Швейцарии
1) В этой стране даже днем все ездят с горящими фарами. За выключенные фары в туннелях можно получить штраф. Если же вы будете ехать по дороге днем и не включите фары, то встречные авто будут вам гневно мигать. Хоть правила здесь и жесткие, но население обеими руками за них.
2) В темное время суток нельзя сигналить. Швейцарцы терпеть не могут шум и гудки без веской причины в том числе. Если же водитель сигналил, чтобы избежать аварии, то полиция может войти в положение. Иначе – штраф. Стражи порядка делают исключение только во время футбольных матчей, когда фанаты выражают восторг криками и автогудками.
3) Разговаривать по телефону можно только по громкой связи. Ставите смартфон на громкую связь и кладете, телефона в руке во время езды быть не должно!
4) Автомобилист обязан иметь при себе:
– водительское удостоверение,
– страховку,
– сертификат о выбросах,
– регистрацию на авто.
За отсутствие чего-либо из списка – штраф 20 франков. Представляете, в некоторых странах Европы обязательна такая бумажка, как сертификат о выбросах. Ее практически никогда не просят показать. Однако если вы будете ехать на каком-нибудь запорожце, то ваш сертификат непременно заинтересует сотрудников полиции.
5) Пешеходов нужно пропускать всегда. Даже если они перебегают дорогу в неположенном месте или сомневаются, идти или нет. Если когда-нибудь поедете в Швейцарию, то намотайте себе на ус это золотое правило вождения.
Иначе не пропустите какого-нибудь школьника, а он наберет номер полиции, назовет ваш знак, и вам придется разбираться. А школьник будет прав. Пожилым людям и маленьким детям разрешено переходить дорогу где угодно. Автомобилистам остается только мириться с таким правилом и с уважением относиться как к старшим, так и к младшим.
6) Горные дороги в Швейцарии узкие и петляющие, и поэтому опасные. Встречаются места, где не могут разъехаться 2 машины. Самая частая ситуация в горах, когда одному из водителей приходится отъезжать назад и освобождать путь для встречного автомобиля.
Чтобы не возникало конфликтов на дороге и водители не стояли как два барана, на горных дорогах стали ставить знаки приоритета. Они помогают определиться, кто и кого должен пропускать. Почти на всех дорогах нужно уступать автомобилям, которые направляются вверх по склону. Самый большой приоритет – у почтовых автобусов и автопоездов.
От строгой Швейцарии вряд ли можно было этого ожидать, но местные законы разрешают немного накатить и сесть за руль.
Разрешено до 0,5 промилле алкоголя в крови. Это средний бокал вина или кружка пива. Единственное, водителям стоит учитывать, что в случае ДТП в абсолютном большинстве случаев будет виноват тот, кто «навеселе».
Заключение
Почти никто из швейцарцев не жалуется на строгость правил и огромные штрафы.
Все понимают, зачем это нужно и что от этого есть польза. Такие жесткие правила дисциплинируют водителей. И действительно, если знать, что придется заплатить огромный штраф, ни в коем случае не захочется превысить скорость.
По малому количеству ДТП на швейцарских дорогах заметно, как эффективно работают строгие правила.
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