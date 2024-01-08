Швейцария: штрафы вплоть до миллиона долларов и очень строгие ПДД

Строгие правила дорожного движения не менее эффективно поддерживают порядок на дороге. Власти буквально говорят водителям: «Только попробуй нарушить – мало не покажется».

Благодаря этому страна является одной из самый безопасных в мире.

В Швейцарии одни из самых строгих законов в мире.

Штрафы: В Швейцарии нужно уделять не меньшее внимание стрелке спидометра, чем самой дороге. Почему так? Взгляните на размеры штрафов за превышение скорости и поймете сами. Для справки: курс швейцарского франка примерно равен курсу доллара США. • В городе за превышение на 1-5 км/час штраф — 40 франков. • 6-10 км/час — 120 франков. • 11-15 км/час — 250 франков. Можно нарушить на 1 км/ч и получить штраф величиной в 40 долларов – больно, не правда ли? Миллионеры и олигархи тоже не спасутся от правосудия. В любой другой стране они бы могли заплатить копеечный в их понимании штраф и поехать нарушать дальше. Однако в Швейцарии им придется платить процент от месячного заработка, что больно ударит по кошельку богатого нарушителя. Так и был выписан самый большой штраф за всю историю: В 2010 году водитель получил штраф один миллион долларов.

37-летний швед путешествовал по Швейцарии на спортивном Mercedes. На трассе с ограничением в 130 км/ч он разогнался до 290 км/ч, и его засекла современная камера слежения. Швейцарские камеры реагируют на автомобили, даже если они едут быстрее 300 км/ч. Снимок машины сразу же отправился в полицию, и нарушителя остановили уже на следующем съезде с шоссе. Спортивный автомобиль нарушителя арестовали, а самому водителю выписали огромный штраф. Кроме стоимости штрафа, к нему прибавили процент от месячного дохода автомобилиста. В итоге ему пришлось заплатить свыше 1 миллиона долларов. Из участка полиции нарушитель-рекордсмен уходил пешком. Превышения скорости на целых 160 км/ч в Швейцарии до этого момента не было. Кстати, на сумму, которую он заплатил, можно было купить 4 таких спорткара, как у него.

Кстати, большое состояние в Швейцарии может сыграть с водителем злую шутку. Один из швейцарских миллионеров ехал на своем Ferrari по загородной трассе и разогнался до 137 км/ч. В любой другой стране его бы арестовали максимум на сотню долларов, но ему пришлось заплатить целых 300 тысяч долларов! Его размер штрафа также высчитали, исходя из того, сколько нарушитель зарабатывал в месяц. К слову, общее состояние миллионера до штрафа составляло 23,3 млн. швейцарских франков. Тюрьма за ошибку на дороге: Швейцарские ПДД настолько строги, что за превышение скорости можно отправиться за решетку на срок от года до четырех лет. Но для этого нужно очень серьезно превысить: на 40, 50, 70 километров в час в зависимости от знака ограничения скорости. А что если нарушить и уехать из страны: Это совсем уж плохая идея. Если не заплатить штраф, то уже через 30 дней он увеличится в разы. Он будет постоянно расти, и вам будут приходить письма из Швейцарской прокуратуры. Если вы длительное время не будете оплачивать штраф, то получите повестку в суд, и вам будет грозить уже не потеря денег, а потеря свободы.

Необычные правила дорожного движения в Швейцарии 1) В этой стране даже днем все ездят с горящими фарами. За выключенные фары в туннелях можно получить штраф. Если же вы будете ехать по дороге днем и не включите фары, то встречные авто будут вам гневно мигать. Хоть правила здесь и жесткие, но население обеими руками за них. 2) В темное время суток нельзя сигналить. Швейцарцы терпеть не могут шум и гудки без веской причины в том числе. Если же водитель сигналил, чтобы избежать аварии, то полиция может войти в положение. Иначе – штраф. Стражи порядка делают исключение только во время футбольных матчей, когда фанаты выражают восторг криками и автогудками. 3) Разговаривать по телефону можно только по громкой связи. Ставите смартфон на громкую связь и кладете, телефона в руке во время езды быть не должно! 4) Автомобилист обязан иметь при себе: – водительское удостоверение, – страховку, – сертификат о выбросах, – регистрацию на авто. За отсутствие чего-либо из списка – штраф 20 франков. Представляете, в некоторых странах Европы обязательна такая бумажка, как сертификат о выбросах. Ее практически никогда не просят показать. Однако если вы будете ехать на каком-нибудь запорожце, то ваш сертификат непременно заинтересует сотрудников полиции.

5) Пешеходов нужно пропускать всегда. Даже если они перебегают дорогу в неположенном месте или сомневаются, идти или нет. Если когда-нибудь поедете в Швейцарию, то намотайте себе на ус это золотое правило вождения. Иначе не пропустите какого-нибудь школьника, а он наберет номер полиции, назовет ваш знак, и вам придется разбираться. А школьник будет прав. Пожилым людям и маленьким детям разрешено переходить дорогу где угодно. Автомобилистам остается только мириться с таким правилом и с уважением относиться как к старшим, так и к младшим. 6) Горные дороги в Швейцарии узкие и петляющие, и поэтому опасные. Встречаются места, где не могут разъехаться 2 машины. Самая частая ситуация в горах, когда одному из водителей приходится отъезжать назад и освобождать путь для встречного автомобиля. Чтобы не возникало конфликтов на дороге и водители не стояли как два барана, на горных дорогах стали ставить знаки приоритета. Они помогают определиться, кто и кого должен пропускать. Почти на всех дорогах нужно уступать автомобилям, которые направляются вверх по склону. Самый большой приоритет – у почтовых автобусов и автопоездов.