Игорь Корнелюк рассказал, почему его не взяли в «Песню года»

Российский телевизионный эфир в последнее время потерял немало звезд. Одни эмигрировали и разорвали связи с родиной, а другие - «проштрафились» в скандальной голой вечеринке.

Однако, отмечает rambler.ru, есть артисты, которые по неизвестным причинам просто ушли в тень. В их числе и - Игорь Корнелюк.

Я не участвую в этой истории, не играю в эти игры. Мне это перестало быть интересно. Я туда не рвусь и никаких заявок не подаю, - так пояснил это музыкант.

Неприязни с Игорем Крутым, который отвечал за нынешнюю «Песню года», у композитора нет. Корнелюк подчеркнул, что это не связано с личными обидами.