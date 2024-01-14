Игорь Корнелюк рассказал, почему его не взяли в «Песню года»

Российский телевизионный эфир в последнее время потерял немало звезд. Одни эмигрировали и разорвали связи с родиной, а другие - «проштрафились» в скандальной голой вечеринке.
Однако, отмечает rambler.ru, есть артисты, которые по неизвестным причинам просто ушли в тень. В их числе и - Игорь Корнелюк.
Я не участвую в этой истории, не играю в эти игры. Мне это перестало быть интересно.
Я туда не рвусь и никаких заявок не подаю, - так пояснил это музыкант.
Неприязни с Игорем Крутым, который отвечал за нынешнюю «Песню года», у композитора нет. Корнелюк подчеркнул, что это не связано с личными обидами.
Я не проявляю никакой инициативы по причине бессмысленности этого.
Немножко другим занимаюсь, вот и все. Мне сейчас больше интересно писать музыку к кино, к спектаклям. Песни не очень мне стали интересны, — признался артист.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__