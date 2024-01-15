Чтобы заплатить налог на наследство, семья покойного главы Samsung продала акции на 2 миллиарда долларов

Экс-глава правления Samsung Electronics Ли Кун Хи ушел из жизни в 2020 году, пишет yahoo.com.

Сейчас его семья продает акции на миллиарды долларов, чтобы заплатить налоги на наследство. Дело в том, что в стране максимальная ставка налога на наследство составляет 50 процентов - это второй по величине показатель в мире после Японии.

Ли Кун Хи был самым богатым человеком в Корее на момент своей смерти, его состояние оценивалось в 21 миллиард долларов. Но из-за высокой ставки налога на наследство в Южной Корее семья получила в виде налоговых платежей более 12 трлн вон (около 9 млрд долларов).

Платить все налоги - наш гражданский долг и ответственность, - заявила семья в 2021 году.

Вдова Ли Хон Ра Хи и ее дочери Бу Чжин и Со Хен на днях продали акций на 2 миллиарда долларов, чтобы собрать средства для оплаты счета.

В 2021 году семья также заявила, что пожертвует национальным музеям Южной Кореи около 23 000 экспонатов из своей коллекции произведений искусства, включая работы испанского сюрреалиста Сальвадора Дали и кубиста Пабло Пикассо, чтобы попытаться сократить огромные налоговые расходы.

Семья добавила, что также планирует выделить 900 миллионов долларов на благотворительные цели.