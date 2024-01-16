Доктор Рестак уточнил, в каком возрасте стоит отказаться от алкоголя навсегда

В новой книге американского доктора Рестака "Как предотвратить слабоумие" автор показал, что регулярное употребление алкоголя, особенно в больших количествах, может повредить здоровью вашего мозга.
Это “прямой нейротоксин”, - цитирует его yahoo.com.
Учитывая, что алкоголь может быть настолько разрушителен для памяти, он предлагает людям всех возрастов пересмотреть свое отношение к выпивке.
Спросите себя: почему я пью? Если ответ будет "потому что алкоголь помогает мне поднять настроение и снизить тревожность", возможно, вы подвергаетесь некоторой опасности.
Вероятно, лучше всего вообще прекратить его употребление, - написал невролог в своей книге.
Даже если человек пьет вино для развлечения в компании или по дегустационным соображениям, эксперт тоже рекомендует прекратить увлечение алкоголем.
Я настоятельно рекомендую, особенно если вам 65 лет или больше, полностью и навсегда исключить алкоголь из своего рациона, - говорит доктор Рестак.
Почему 65? Отчасти это связано с риском падения.
Доктор Рестак говорит, что алкоголь, хотя и является меньшим фактором риска развития болезни Альцгеймера, чем курение, все же может повредить память. Еще хуже его последствия для устойчивости.
Алкоголь нередко становится причиной частых падений среди пожилых людей, - заметил врач.
По его словам, уровень смертности от алкоголя растет, особенно среди пожилых мужчин. Число смертельных исходов в период с 2007 по 2016 годы подскочило на 30%.
Но это еще не все. Доктор подчеркнул, что существует особый тип слабоумия, которое возникает только из-за чрезмерного употребления алкоголя.
Это состояние, известное как синдром Корсакова. Оно характеризуется серьезной потерей недавней памяти и является результатом прямого воздействия алкоголя на мозг, - говорит доктор Рестак.
Это происходит потому, что уровень тиамина в организме снижается. И в течение часа нормально функционирующий алкоголик может растеряться, потерять равновесие, сесть и упасть. Больше всего страдает память на недавние события.
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