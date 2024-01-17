Китайские учёные испытали на мышах смертельно опасный штамм коронавируса

Известно, что модифицированный штамм коронавирусной инфекции получил кодовое название GX_P2V. Пока учёные не знают, как этот подтип коронавируса повлияет на организм человека.

При проведении экспериментов на мышах выяснилось, что GX_P2V полностью поражает дыхательную систему грызунов, также разрушая их кости, трахею, мозг и глаза.

В конце эксперимента у умирающих мышей были полностью белые глаза. В настоящий момент причина изменения цвета глаз у мышей, контактировавших с GX_P2V, остаётся загадкой.