«АвтоВАЗ» выпустит модель Lada с искусственным интеллектом

22:51 2024-01-19
«АвтоВАЗ» выпустит модель Lada с искусственным интеллектом

Ожидается, что технологии ИИ будут внедрены в новые автомобили "АвтоВАЗа" при сотрудничестве со "Сбербанком".

19 января стало известно, что автоконцерн "АвтоВАЗ" и российский "Сбербанк" достигли принципиального соглашения о двухстороннем сотрудничестве.

В рамках взаимодействия между компаниями "Сбербанк" намеревается внедрить новейшие технологии искусственного интеллекта в автомобили Lada.

Кроме того, руководство "Сбербанка" сообщило о намерениях инвестировать с разработку новых линеек марки Lada, выпуск которых уже анонсирован "АвтоВАЗом".

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
23:41

Андрей Ткачёв

В НАТО рассказали, чем должны запастись европейцы на случай войны с РФ

В НАТО рассказали, чем должны запастись европейцы на случай войны с РФ

Адмирал НАТО Роб Бауэр утверждает, что жители европейских стран должны быть готовы к конфликту с Россией.
Андрей Ткачёв
23:35

Андрей Ткачёв

В Москве арестован таджикский блогер, высмеивавший славянских девушек

В Москве арестован таджикский блогер, высмеивавший славянских девушек

Приезжий из Таджикистана намеренно снимал видеоролики, в которых выставлял девушек славянской наружности не в лучшем свете.
Андрей Ткачёв
23:28

Андрей Ткачёв

В Ростове арестовали пьяного мигранта, который ударил ребёнка телефоном

В Ростове арестовали пьяного мигранта, который ударил ребёнка телефоном

Нетрезвый гость из ближнего зарубежья поднял руку на заведомо несовершеннолетнего.
Андрей Ткачёв
23:20

Андрей Ткачёв

Петербуржец поджигал чужие двери по заданиям мошенников

Петербуржец поджигал чужие двери по заданиям мошенников

В Питере арестовали мужчину, который умышленно поджигал чужие двери, получая соответствующие задания в мессенджерах.
Андрей Ткачёв
23:05

Андрей Ткачёв

Россияне рассказали о самых нелюбимых мужских и женских именах

Россияне рассказали о самых нелюбимых мужских и женских именах

Также опрошенные жители России рассказали об именах, вызывающих наибольшую симпатию.
Андрей Ткачёв
23:00

Андрей Ткачёв

В Финляндии предложили расстреливать всех, кто незаконно пересекает границу

В Финляндии предложили расстреливать всех, кто незаконно пересекает границу

Финский оппозиционер Яри Налли выступил за расстрел нарушителей государственной границы.
Андрей Ткачёв
22:56

Андрей Ткачёв

Депутат Госдумы предложил создать новый ГУЛАГ в России

Депутат Госдумы предложил создать новый ГУЛАГ в России

Российский депутат Андрей Гурулев выступил за создание нового ГУЛАГа и отправки в него всех, кто не согласен с политикой государства.
article_image 21:02

Выбор цвета влияет на жизнь человека

Недаром в психологии изучается влияние цвета на жизнь человека. Цвет помогает управлять эмоциями, может изменить восприятие и даже чувства и много чего еще.

article_image 20:45

Ученые не советуют пожилым парам заниматься физической активностью вместе

Оказывается, совместные тренировки часто становятся причиной снижения уровня повседневной активности стариков.

article_image 20:27

Ученые нашли средство от слабоумия в старости

Светила науки провели эксперимент Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS), в процессе которого выявляли влияние мультивитаминов на память и умственные способности.