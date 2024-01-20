«АвтоВАЗ» выпустит модель Lada с искусственным интеллектом

19 января стало известно, что автоконцерн "АвтоВАЗ" и российский "Сбербанк" достигли принципиального соглашения о двухстороннем сотрудничестве.

В рамках взаимодействия между компаниями "Сбербанк" намеревается внедрить новейшие технологии искусственного интеллекта в автомобили Lada.

Кроме того, руководство "Сбербанка" сообщило о намерениях инвестировать с разработку новых линеек марки Lada, выпуск которых уже анонсирован "АвтоВАЗом".