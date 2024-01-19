В Москве арестован таджикский блогер, высмеивавший славянских девушек

Таджикский видеоблогер Салмон Раджабзода был отправлен под домашний арест по решению суда города Москвы, поскольку ранее мигрант неоднократно снимал ролики, в которых высмеивал славянских девушек.

Известно, что Салмон был задержан 7 января после того, как в соцсетях появились многочисленные жалобы на его деятельность: пользователи посчитали, что выходец из Таджикистана разжигает ненависть и вражду.

Примечательно, что изначально московский суд отказался арестовывать Салмона Раджабзоду, отпустив его из зала заседаний. Теперь же суд пересмотрел своё решение.