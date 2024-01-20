Огородный эксперт назвал лучшие подкормки для выращивания хорошего урожая лука

Чтобы лук уродился на славу, заботимся о его питании, перед высадкой замачиваем семенной материал в солевом растворе.

На литр воды добавляем ложку столовую соли, оставляем в жидкости лук на три часа.

Потом перекладываем в концентрированный марганцевый раствор на пару часов, после чего лук тщательно промываем.

Хорошая питательная подкормка для крупного сладкого лука на дрожжах. В ведро воды высыпаем 100 г дрожжей, вода должна быть теплая.

Настаивать надо час-полтора, потом делаем полив грядки обычной водой.

Ждем два часа и подкармливаем дрожжами. Когда пройдут одни сутки снова делаем полива обычной водой.