Настурция, пижма, полынь и другие растения, которые помогут в борьбе с комарами на дачном участке

У настурции очень освежающий перечный аромат, благодаря чему она успешно отпугивает белокрылку, тлю, колорадского жука, капустных гусениц.

Пижму используют для отпугивания мух и комаров. Также растение не переносят муравьи, блохи, мыши, колорадские жуки, даже домашние клопы.

Полынью вы можете отпугнуть муравьев, капустных белянок.

Душистый ясменник выгонит из дома тараканов, муравьев и мышей. А томаты, оказывается, отпугивают комаров.

От колорадского жука спасают бархатцы, котовник, кориандр, настурция, лук, хрен, фасоль

Тле не нравится запах почти всех ароматных трав: мяты, чеснока, кориандра, котовника, шнитт-лука и так далее.

От слизней вас спасут фенхель, чеснок, петрушка, а от капустной мухи - фасоль, сельдерей. Бобы изгоняют жука-щелкуна и проволочника.

Бузина помогает в борьбе с крыжовниковой огневкой, плодожорками, грызунами.