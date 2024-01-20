Самые сильные яды в мире, которые убивают при единственном прикосновении к ним

Есть такие опасные яды, которые способны убить при малейшем соприкосновении с ними, подробности - ниже.

Листолазы из семейства лягушек-древолазов - очень милые создания с симпатичной яркой окраской, но это лишь на первый взгляд.

Они выделяют батрахотоксин, яд, смертельная доза которого для людей равна примерно 0,002 мг. Одна такая лягушка выделяет до 1 мг.

Малейшее прикосновение к ней смертельно опасно. Батрахотоксин - сильнейший кардиотоксин, попадая в кровь, вызывает аритмию и в дальнейшем остановку сердца.

Также этот яд угнетает работу дыхательной системы и парализует мышцы.

Противоядия не существует, есть лишь слабые препараты, которые по действию уступают яду в разы.

К счастью, листолазов можно обнаружить только в некоторых лесах Колумбии.

Переносить этот яд могут и птицы - питоху и синеголовая ифрита. Токсин они не вырабатывают, являются лишь переносчиками.

Яд накапливается в перьях, попадает туда при поедании жуков вида choresine pulchra. Для сами птичек он не опасен, у них к токсину иммунитет.