В одной китайской компании женщин вынудили уходить в декрет только по установленному компанией графику

17:34 2024-01-20
В одной китайской компании женщин вынудили уходить в декрет только по установленному компанией графику

История имела место в государственной конторе: начальник добивался высокой производительности и установил для сотрудниц график очередности выхода в декрет.

Инцидент достаточно свежий, был выявлен в текущем году.

Особое удивление он вызывает на фоне тотально снижающейся рождаемости в КНР.

Страна на гране демографического кризиса, государство всячески пытается мотивировать супружеские пары рожать больше одного ребенка.

И вот на фоне такой ситуации разворачивается такая скандальная история.

Так случилось, что сразу три женщины в компании собрались уйти в декрет.

Начальник устроил сотрудницам строгий выговор и решил для профилактики установить график ухода в декретный отпуск, чтобы дамы уходили рожать по строго установленной очереди.

Все потому, что в штате наблюдался острый дефицит сотрудников.

При этом по всей стране наблюдается картина, когда молодые специалисты мучаются поисками работы.

Женщины этой компании молчать в тряпочку не стали и выложили гневные комментарии в соцсеть, вызвав целую бурю эмоций у общественности.

К сведению:

В декрет в Китае уходят за две недели до родов, и за 3 месяца, если есть особая справка от врача.

Максимально можно уйти а отпуск на полгода.

Если у женщины были осложнения в родах или кесарево, ей позволяется уйти на 208 дней.

Зарплату на этот период сохраняют на 80% от привычной.

Что было дальше с главным виновником, учинившим беспредел в государственной организации?

История подняла шум, госаппарат провел проверку по факту произошедшего, чиновника-самодура слегка пожурили, на этом дело и кончилось.

Волнения в народе понемногу улеглись, и все пошло дальше своим чередом.

Женщинам детородного возраста в Китае все так же сложно найти работу, особенно престижную и с хорошей оплатой, как у мужчин.

Работающих китаянок все так же не хотят отпускать в декрет, при этом демографический кризис в стране все ближе.

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