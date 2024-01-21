Джоди Фостер скрывала от своих сыновей, что она актриса

Джоди Фостер сказала, что скрывала свою актерскую карьеру от своих детей, когда те были маленькими.

У 61-летней Фостер двое сыновей - 22-летний Кристофер и 25-летний Чарльз, уточняет yahoo.com.

Звезда Голливуда уточнила, что родила детей от бывшего партнера Сидни Бернарда.

Я хотела, чтобы они знали меня как свою маму и человека, который ушел на работу и все такое, - отметила актриса.

Она вспомнила, как однажды привела своего старшего сына на съемочную площадку.

Однажды я привела его на съемочную площадку и купила ему маленький пластиковый пояс для инструментов, - сказала Фостер. И очень долгое время он думал, что я строительный рабочий.

Сейчас Фостер снимается в сериале HBO "Настоящий детектив", а недавно появилась в фильме "Найад" вместе с Аннетт Бенинг.

Актриса также рассказала, что Чарли тоже связал свою жизнь с кинематографом, а вот Криса такая перспектива не прельщает.