Антракноз на красной смородине: опытный дачник объяснил, как это лечить

Грибок антракноз чаще всего атакует именно красную смородину. Проявляется вздутыми бурыми пятнами на листьях.
Если не принять вовремя меры, листья начнут сохнуть и осыпаться. Побеги не будут отрастать, урожай скудеет.
Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы грибок не распространялся дальше.
Убираем всю листву и любые растительные остатки на земле под кустом. Грибок может сохраняться там.
Лечим смородину бордоской жидкостью. Делаем однопроцентный раствор. На 10 литров воды берется 100 г жидкости.
Опрыскиваем куст хорошенько со всех сторон. Делаем несколько обработок.
Первая до цветения куста, вторая после цветения, потом еще одна через две недели, последняя - после сбора урожая.
Опрыскивания с Фитоспорином также хорошо помогают.
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