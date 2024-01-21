История миллиардера Говарда Хьюза, который воплощал в жизнь безумные идеи, но смертельно боялся микробов

Однажды Говард произнес пророческие слова, которые и стали итогом его жизни: "Счастье не купишь за деньги".
Денег у него было очень много, Хьюз сумел значительно приумножить состояние своего отца.
Однако вряд ли можно сказать, что последние годы перед смертью этот чудак-миллиардер, дерзкий, амбициозный, успешный, чувствовал себя счастливым человеком.
Затворником он стал по своей воле, а болезненная любовь к чистоте в итоге довела его до безумия.
Отмывая руки по сто раз за день, этот человек растирал их до крови, требовал, чтобы вещи подавали ему обернутыми в несколько слоев салфеток.
От находившихся в подчинении людей Хьюз добивался четкого следования нелепым указаниям.
Он настаивал на смене белья несколько раз в день, сам же не менял его по месяцам. Говард не стриг ногти, не брился, не обрезал волосы.
В 1976 году, когда его нашли мертвым и привезли в Хьюстон, для опознания брали отпечатки пальцев, потому что даже приближенные люди не могли узнать в покойном знаменитого миллиардера.
Что стало причиной такого превращения, почему богатейший американский бизнесмен, который бесстрашно шел напролом для достижения самых грандиозных целей и добился невероятного успеха в нескольких сложных сферах, закончил дни затворником, глубоко несчастным параноиком?
Причину стоит искать в детстве.
Детские годы
Родился Говард Хьюз в 1905 году в штате Техас. Отец был предприимчивый и неглупый человек.
Вместе с помощником он изобрел новое эффективное оборудование для добычи нефти, запатентовал его и заработал на этом целое состояние.
В 1909 году Бо, отец Говарда, основал компанию Sharp-Hughes Tool Company.
Аллен, его жена и мать Говарда, была очень эксцентричной особой, склонной к ипохондрии, и слишком опекала сына.
Она боялась всего: кошек, мух, тараканов, комаров, жуков. Этим страхом Аллен заразила ребенка, навязчивые идеи матери передались Говарду.
Она постоянно выискивала у мальчика болезни, проверяла у врачей, делала бесконечные анализы, панически страшилась инфекций и микробов.
Все эти фобии сторицей вернулись к сыну в пожилом возрасте и в конце концов угробили его, довели до могилы.
Мать с детских лет ограждала его от общения со сверстниками и подсознательно прививала привычку к затворническому образу жизни, которая проснулась у него к концу жизни.
Причина была все та же - страх заражения опасными болезнями.
В дальнейшем успешный предприниматель очень старался беречь свое здоровье: не курил, не увлекался спиртным и кофе, при этом всегда держал дома хорошую коллекцию дорогого алкоголя для гостей.
Уже в детские годы Говард проявлял изобретательность и тягу к техническим наукам, что потом вылилось в его страстное увлечение самолетами.
Мальчик рос невротичным и застенчивым, однако взрослея, сумел взять под контроль эти свои слабости и стал более смелым и мужественным.
Часто даже впадал в другие крайности: вел себя дерзко, упрямо, нагло и бесцеремонно в поиске способов достижения поставленных целей.
Бизнес
Когда родители умерли, Хьюз стал обладателем огромного состояния, которое потом успешно приумножал всю жизнь.
Началось с того, что он взял в свои руки бразды правления компанией отца и руководил ею единолично и очень успешно, получая баснословную прибыль.
Добиться независимого руководства бизнесом он смог, практически принудив других членов семьи продать ему свои акции.
Надо было лишь провести несколько игр в гольф с судьей - и дело было в шляпе.
Теперь он был предпринимателем, который держал в руках состояние с быстро растущими доходами.
Хьюз в корыстных целях мог купить любого, постоянно утверждая, что у каждого человека есть своя цена.
Говард страдал тугоухостью, поэтому выработал громкий командный тон, который часто звучал дерзко, нагло и властно.
Из-за этого у приближенных вошло в привычку подчиняться и не вступать с боссом в бесполезные споры.
Деньги решают все
Девизом Хьюза по жизни стали слова, якобы изреченные Александром Македонским о том, что "осел, нагруженный золотом, покорит любую крепость".
Предприниматель не церемонясь подкупал всех и вся: политиков, судей, чиновников, запросто выигрывал государственные тендеры. Благо, денег у него было хоть отбавляй.
Увлечение кино и позорный эпизод жизни
Покорение Голливуда с его коррумпированной элитой сопровождалось открытием возможностей для выбора партнеров любого пола.
Первый брак с Элль Райс был сплошь показушным и фальшивым. Говард поднимал руку на жену, допускал унижения на публике.
Промучавшись 4 года, они развелись. Был еще один брак с Джин Питерс, но это уже спустя много времени.
В то время Хьюз помешался на кино, его любопытству не было предела.
Говард хотел разбираться во всем - от устройства камеры, до создания и установки уличных декораций для съемок.
Потом, уже став настоящим продюсером и режиссером, он дотошно вмешивался во все тонкости съемочного процесса.
В 1953 году в Неваде провели ядерное испытание. Город, расположенный поблизости, никто не подумал эвакуировать, и там осела радиоактивная пыль.
В 1954 году Говард Хьюз отправил в зараженный город съемочную группу. В то время он работал над фильмом "Завоеватель" о Чингисхане.
Проект с треском провалился, но не это было самым ужасным. Почти половина киногруппы заболела лучевой болезнью, люди быстро умирали от рака.
Зараженный песок был также неосмотрительно отправлен в Голливуд, там снимались некоторые сцены для фильма в специальных павильонах.
Обилие любовниц и нелюбовь к детям
Женщин у Говарда было много, одну на другую менял очень быстро. В его постели побывали многие кинодивы тех лет.
Рита Хейворт забеременела от Говарда, но он настоятельно потребовал избавиться от ребенка.
То же самое случилось с Терри Мур, но она наперекор Хьюзу родила дочь, которая не прожила и 12 часов, у нее выявили сепсис.
Не поддалась обаянию Говарда только одна женщина, которая так и осталась для него недоступной, это была Ава Гарднер
За это Хьюз ненавидел Фрэнка Синатру, который, по мнению миллиардера, увел у него Аву.
Страсть к самолетам
Говард Хьюз очень любил летать и обожал самолеты. В 1938 году он со своей командой перелетел из Нью-Йорка в Париж, это по времени заняло 16 часов 35 минут.
Полет побил предыдущий рекорд по длительности: он продолжался в два раза дольше, чем полет Чарльза Линдберга.
В 1947 году Хьюз сам спланировал и построил со своим помощником самый большой транспортный самолет из дерева Hughes H-4 - гигант на 8 моторов.
Первый и единственный раз самолет вел сам Говард Хьюз. Но серийное производство так и не было запущено.
Манипулятор и мастер интриг
По словам самого Хьюза, не было на свете такого человека, которого он бы не мог купить или уничтожить.
Умением строить интриги и хитрить успешный предприниматель пользовался всегда. Это касалось и любовных, и деловых отношений.
Свои интересы и свои финансы были для Говарда превыше всего. Людьми он ловко и бесстыдно манипулировал.
По мнению биографов, Хьюз держал в кармане всех самых важных лиц, имеющих влияние в руководящих кругах ВВС.
Последние годы жизни и болезни
За несколько лет до смерти Говард Хьюз стал неузнаваем и превратился в буквальном смысле в тень.
Будучи высоким человеком (192 см), он весил всего 47 кг. Хьюз был очень ослаблен, по лестнице его выносили на носилках.
Твердо стоять на ногах он не мог, его шатало из стороны в сторону.
Один из исследователей биографии Хьюза утверждал, что нашел причину сильного недомогания миллиардера под конец жизни.
Квалифицированный диагност из Лос-Анджелеса, доктор Джозеф Чой, помог определить точный диагноз. Он считает, что это был СПИД.
У Говарда были все характерные симптомы: потеря веса, лихорадка, постоянное повышение температуры, низкий гемоглобин.
Хьюз же панически боялся неизвестной болезни и никак не хотел делать анализы.
В это время страх перед микробами из детских лет вернулся с еще большей силой. Хьюз патологически боялся инфекций и радиации.
Он стал все вещи протирать полотенцами и носовыми платками. Руки мыл часами, растирая до крови спиртом, однако с врачами упорно не хотел общаться.
Была и еще одна странность, которая особенно обращала на себя внимание: Хьюз собирал мочу в баночки и хранил все это прямо в своей комнате.
Когда он умер, вес изможденного тела составлял 40 кг, волосы и борода были очень длинными.
И это был человек, которому в то время принадлежала пятая часть Лас-Вегаса.
После его смерти, спустя несколько лет, компании Хьюза Hughes Aircraft и Hughes Helicopters были проданы за 5 млрд долларов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__