Факты из жизни скандальной художницы Кэт Фон Ди: путь от империи татуировок до ухода из индустрии красоты

В 2007 году она установила мировой рекорд по нанесению татуировок большему количеству людей за один день.

Люди могут относиться к тебе лучше, когда ты настоящая и показываешь свои несовершенства. Я открытая книга. Наше шоу более рок-н-ролльное и честное.

Татуировщица сказала, что ее шоу собрало "втрое больше зрителей", чем Miami Ink. Она также описала последнюю программу как "монотонную и повторяющуюся", которая, по ее мнению, отличалась от ее спин-оффа.

После ухода из Miami Ink в 2007 году Фон Ди начала сниматься в собственном сериале LA Ink в том же году.

Фон Ди в конце концов покинула сериал в 2007 году.

При этом Фон Ди добавила, что "были трения" между ней и другими актерами.

Фон Ди рассказала, что изначально идея шоу на тему татуировок казалась ей "скучной", хотя позже она смирилась и была рада стать его первой женщиной-звездой.

Хотя Фон Ди не входила в первоначальный актерский состав сериала, ее попросили заменить художника Дарена Брасса, когда он повредил локоть во время первого сезона.

Miami Ink - телевизионное реалити-шоу, премьера которого состоялась на TLC в 2005 году.

Хотя решение бросить школу беспокоило родителей Фон Ди, этот выбор в конечном итоге привел ее к тому, что она снялась в двух сезонах сериала "Майами Инк".

Мой отец - врач, и они были миссионерами церкви. Для них это было немного страшно.

Хотя родители Фон Ди поддерживали ее искусство, у них были некоторые проблемы с принятием ее выбора профессии.

Два года спустя 16-летняя Фон Ди бросила среднюю школу и устроилась на работу в Sin City Tattoo в Лос-Анджелесе, Калифорния.

В то время она использовала татуировочный пистолет, сделанный своими руками из гитарной струны и моторчика, который предназначался для кассетного проигрывателя.

Фон Ди сделала свою первую татуировку — маленький череп Misfits — подруге в 14 лет.

Затем она начала делать татуировки в возрасте 14 лет и бросила среднюю школу, чтобы заняться своим увлечением.

Фон Ди сказала, что изначально "влюбилась в театральность макияжа" и использовала косметические средства как "внешнее выражение того, что происходило внутри".

Она начала пользоваться косметикой в подростковом возрасте, чтобы помочь выразить себя.

К 1988 году, когда Фон Ди было 6 лет, ее семья иммигрировала в Лома-Линда, Калифорния, вместе с другими членами общества Веры адвентистов седьмого дня.

Фон Ди также описала некоторые из своих самых ранних воспоминаний как "беготню босиком по утрамбованной грязи", которая служила полом дома.

Она добавила, что в доме "долгое время не было электричества или водопровода" и что в детстве ее купали в пластиковом ведре.

По воспоминаниям Фон Ди, ее семья переехала в этот район, чтобы отец мог работать врачом-миссионером.

Она родилась в Монтеморелосе, городе в штате Нуэво-Леон, Мексика.

Сильвия Галеано и Рене Дракенберг приветствовали появление Кэт Фон Ди на свет 8 марта 1982 года.

Кэт Фон Ди родилась в 1982 году как Кэтрин Фон Драхенберг.

14 декабря 2007 года она вытатуировала красно-черными чернилами логотип Лос-Анджелеса, одобренный Гиннессом, на 400 людях. Художница брала по 20 долларов за каждую татуировку, а вырученные средства направлялись некоммерческой организации "Витаминные ангелы". Некоторые люди выстроились в очередь за 48 часов до назначенного времени, чтобы получить шанс сделать татуировку, и полиции позже пришлось разогнать толпу из более чем 1000 человек. Фон Ди пила минимум жидкости, носила никотиновые пластыри, чтобы не тянуло к сигаретам, и делала перерывы продолжительностью всего в 3 минуты. Все для того, чтобы успеть сделать как можно больше тату. Позже рекорд был побит Робби Кохом, который сделал более 577 татуировок за один день. У самой Фон Ди десятки татуировок, которые включают имена любимых, портреты и многое другое. Фон Ди описала татуировки как форму самовыражения. Фон Ди также сказала, что раньше она делала татуировки сама, позже она начала коллекционировать боди-арт от 30-40 художников по всему миру. Некоторые из ее работ включают инициалы Бетховена, портреты ее мамы и сестры, множество цветов и многочисленные поклоны ее бывшим. Ее самой заметной татуировкой, возможно, является цепочка звезд вокруг левого глаза. К счастью для Фон Ди, она не жалеет ни о каких своих тату. Она пришла в индустрию красоты в 2008 году в рамках сделки с Sephora. Бренд Von D был выпущен ограниченным тиражом 12 мая 2008 года. В то время предлагался только набор, в который входили четыре помады, две палитры теней, шесть карандашей для глаз и кисти. Von D быстро стал любимым среди любителей макияжа и бьюти-авторитетов. Популярность, по-видимому, стала результатом уникальной упаковки Von D, выдающихся оттенков и инновационных разработок. Татуировщица выпустила одну из первых стойких матовых помад для губ под своим брендом. Лейбл Kat Von D, похоже, также преуспел в плане продаж. Kendo, владелица косметической линии, описала Kat Von D Wishhover в 2017 году как один из своих "самых продаваемых брендов". И хотя Sephora не делится статистикой продаж, помада Kiss с шипами от Von D была самой продаваемой помадой ритейлера в 2015 году.

Она стала автором в 2009 году и на сегодняшний день выпустила три книги. Ее первая книга High Voltage Tattoo подробно описывает начало жизни Фон Ди, ее раннюю карьеру и демонстрирует фотографии ее многочисленных татуировок. Затем она написала "Хроники татуировок", иллюстрированный дневник о татуировках, который она сделала в 2010 году, и сборник эссе 2013 года под названием "Будь большой или возвращайся домой: рискуя жизнью, любовью и татуировками". На пике своей славы Фон Ди подружилась со скандальной интернет-личностью Джеффри Стар. Хотя Джеффри Стар сейчас известен как скандальный визажист-магнат, первоначально он прославился на MySpace и благодаря своей музыке в начале 2000-х. В видеоролике 2016 года на YouTube Стар объяснил, что познакомился с Фон Ди примерно в то же время в 2007 году, когда отправил ей электронное письмо с просьбой сделать серию татуировок. Фон Ди и ее бренд столкнулись с негативной реакцией в 2013 и 2015 годах после выпуска помад со спорными названиями оттенков. В 2013 году бренд Kat Von D выпустил бежевую помаду под названием Celebutard. Как сообщал в то время HuffPost, клиенты, а также матери и организации, такие как "Восстание с синдромом Дауна" и "Все об отклонениях в развитии", выразили недовольство названием в социальных сетях. Sephora сняла продукт с полок магазинов в результате негативной реакции, и Фон Ди, как сообщается, написала в Twitter: "В конце концов, это просто гребаная помада". Два года спустя бренд Kat Von D выпустил еще одну помаду с сомнительным названием: "Underage Red". Люди утверждали, что название "предполагает, что его носят либо молодые девушки, пытающиеся выглядеть сексуально, либо совершеннолетние женщины, которые пытаются выглядеть как молодые девушки". Фон Ди известна под именем "Несовершеннолетняя Рэд" и в 2015 году заявила, что не будет извиняться за это. Она объявила, что сделает свою линию косметики веганской в 2016 году. В 2016 году Фон Ди решила, что хочет изменить все существующие продукты и удалить те, которые нельзя изготовить из других ингредиентов, В том же году ее дружбе со Стар пришел конец, что привело к одной из крупнейших на сегодняшний день ссор в онлайн-сообществе красоты. Стар запустил свой косметический бренд Jeffree Star Cosmetics в 2014 году. Стар первоначально продвигал линию через свой канал YouTube и с помощью Фон Ди. Фон Ди сняла видео на YouTube, где она обвинила Стара в издевательствах, использовании веганства для продажи косметики и неуплате художнику, создавшему логотип его бренда, среди прочих претензий. Художница выступила против идеи строительства стены для предотвращения иммиграции из Мексики в 2017 году. Она поделилась фотографией из своего детства, сделанной 1 февраля 2017 года, и написала в подписи, что родилась в Мексике. Фон Ди также сказала, что "идея строительства стены между США и Мексикой наносит ущерб всем нам на очень многих уровнях".

В 2018 году она вышла замуж за Рафаэля Рейеса, также известного как Листар Сейер. Пара официально поженилась 21 февраля 2018 года, согласно Instagram-посту, и провела свадебную церемонию несколько месяцев спустя, 2 июня 2018 года. Нетрадиционная церемония включала в себя все - от красного свадебного платья до перевернутых крестов. Фон Ди выложила видеоролик в YouTube, в котором показано их экстравагантное красное помещение, гости на свадьбе, одетые во все черное, их искренние клятвы и многое другое. Вскоре после их свадьбы Фон Ди встретила негативную реакцию в ответ на пост в Instagram, где она сказала, что не будет делать прививки своему тогда еще не родившемуся ребенку. Далее она сказала, что у нее будут естественные домашние роды без лекарств с акушеркой и что ее ребенок будет воспитан веганом и без прививок. Люди, утверждавшие, что вакцины важны для борьбы с болезнями, и что было бы "безответственно" для знаменитости распространять противоположное сообщение, быстро отреагировали. В результате начался бойкот косметического бренда Kat Von D. Негативная реакция на вакцину привела к повторному распространению заявлений о том, что Фон Ди и ее муж являются антисемитами. В 2008 году TMZ сообщила, что Кэт Фон Ди якобы оставила антисемитский автограф своей коллеге по "Miami Ink" Эми Джеймс. После проведенного расследования было установлено, что Фон Ди к этому инциденту непричастна. С другой стороны, ее бренд выпустил розовую помаду под названием "Selektion" — немецкое слово, обозначающее отбор, используемое нацистами, — в 2015 году, а Фон Ди в Facebook в 2017 году сравнила убийство животных с Холокостом, к большому разочарованию многих зрителей. В конце 2018 года у пары родился ребенок, которого назвали Листар Фон Ди Рейес. Фон Ди создала линию веганской обуви в 2019 году. В октябре 2019 года она анонсировала туфли Von D. Бренд продает все, от кроссовок до каблуков на платформе, все изготовлены из 100% веганских материалов. Это предприятие является одной из многочисленных причин, по которым Фон Ди решила продать свой косметический бренд в начале 2020 года. Она также сказала, что хотела бы совмещать воспитание ребенка, управление обувной компанией и создание музыки с косметическим брендом, но она "просто не может делать все на пределе возможностей". Позже она сказала, что влиятельные люди были частично виноваты в ее уходе из индустрии. Фон Ди сказала, что индустрия красоты стала "культурным явлением", наполненным влиятельными людьми, которые говорят вам, что покупать и как выглядеть, чтобы "быть крутым". По состоянию на октябрь 2020 года Фон Ди, казалось, наслаждалась жизнью дома и готовилась к выпуску музыки. В то время Фон Ди была активна в Instagram, делясь фотографиями обстановки своего дома и видео своего маленького сына. Она также документировала процесс создания своего дебютного альбома, которым, как она надеется, ее сын однажды будет гордиться. Фон Ди покрыла половину своей руки черными чернилами, чтобы скрыть татуировки, которые "ничего не значили" для нее в декабре того же года. До конца 2020 года она купила дом в Индиане, спасаясь от высоких налогов Калифорнии, "ужасной политики" и "тиранического правительства". Со всем тем, что происходит в Калифорнии с ужасной политикой, тираническим правительством, нелепыми налогами и еще большей коррупцией, мы просто почувствовали необходимость пустить корни в маленьком городке, где есть природа, где мой сын может свободно играть и где мы однажды сможем уйти на пенсию. Фон Ди добавила, что она не закрывает свой тату-салон и не продает свой дом в Калифорнии. Тем не менее, она сказала, что она и ее семья "в конечном итоге будут проводить больше времени в прекрасной Индиане", как только она закончит ремонт дома. В конце августа того же года Фон Ди выпустила свой первый музыкальный альбом "Love Made Me Do it". В октябре 2021 года, она объявила, что навсегда переезжает в Индиану и закрывает свой калифорнийский тату-салон. Совсем недавно, в октябре, Фон Ди сказала, что закрывает магазин в Калифорнии 1 декабря, чтобы позже снова открыть его в Индиане. Фон Ди также сказала, что продаст свой дом в Лос-Анджелесе, который ранее планировала оставить рядом со своей резиденцией в Индиане. Она продала свой дом в Калифорнии за 15 миллионов долларов. Позже цена была снижена до 12,5 миллионов долларов. Викторианский дом был построен в 1896 году, показан в фильме 2003 года "Дешевле на дюжину", а позже отреставрирован Фон Ди. Теперь в нем есть 11 богато украшенных спален, готический кабинет, витражные окна и кроваво-красный бассейн. Фон Ди замазала больше своих татуировок в июне 2022 года. Она рассказала, что замазала свои татуировки в области от верхней части бедра до ягодиц черными чернилами, оставив нетронутым только портрет. Несколько недель спустя Фон Ди рассказала о своих меняющихся отношениях с оккультизмом. В частности, Фон Ди сказала, что выбросила книги, написанные на эту тему, потому что они "не соответствуют" тому, кем она хочет быть. Во вторник Фон Ди рассказала, что недавно приняла крещение в своей местной церкви в Индиане. Она опубликовала видео в Instagram, на котором она и ее семья принимают участие в местной церковной службе в Индиане. Видно, как Фон Ди поет с хором, сидя на скамье, и в конце короткого клипа крестится.

Фон Ди создала линию веганской обуви в 2019 году. В октябре 2019 года она анонсировала туфли Von D. Бренд продает все, от кроссовок до каблуков на платформе, все изготовлены из 100% веганских материалов. Это предприятие является одной из многочисленных причин, по которым Фон Ди решила продать свой косметический бренд в начале 2020 года. Она также сказала, что хотела бы совмещать воспитание ребенка, управление обувной компанией и создание музыки с косметическим брендом, но она "просто не может делать все на пределе возможностей". Позже она сказала, что влиятельные люди были частично виноваты в ее уходе из индустрии. Фон Ди сказала, что индустрия красоты стала "культурным явлением", наполненным влиятельными людьми, которые говорят вам, что покупать и как выглядеть, чтобы "быть крутым". По состоянию на октябрь 2020 года Фон Ди, казалось, наслаждалась жизнью дома и готовилась к выпуску музыки. В то время Фон Ди была активна в Instagram, делясь фотографиями обстановки своего дома и видео своего маленького сына. Она также документировала процесс создания своего дебютного альбома, которым, как она надеется, ее сын однажды будет гордиться. Фон Ди покрыла половину своей руки черными чернилами, чтобы скрыть татуировки, которые "ничего не значили" для нее в декабре того же года. До конца 2020 года она купила дом в Индиане, спасаясь от высоких налогов Калифорнии, "ужасной политики" и "тиранического правительства". Со всем тем, что происходит в Калифорнии с ужасной политикой, тираническим правительством, нелепыми налогами и еще большей коррупцией, мы просто почувствовали необходимость пустить корни в маленьком городке, где есть природа, где мой сын может свободно играть и где мы однажды сможем уйти на пенсию. Фон Ди добавила, что она не закрывает свой тату-салон и не продает свой дом в Калифорнии. Тем не менее, она сказала, что она и ее семья "в конечном итоге будут проводить больше времени в прекрасной Индиане", как только она закончит ремонт дома. В конце августа того же года Фон Ди выпустила свой первый музыкальный альбом "Love Made Me Do it". В октябре 2021 года, она объявила, что навсегда переезжает в Индиану и закрывает свой калифорнийский тату-салон. Совсем недавно, в октябре, Фон Ди сказала, что закрывает магазин в Калифорнии 1 декабря, чтобы позже снова открыть его в Индиане. Фон Ди также сказала, что продаст свой дом в Лос-Анджелесе, который ранее планировала оставить рядом со своей резиденцией в Индиане. Она продала свой дом в Калифорнии за 15 миллионов долларов. Позже цена была снижена до 12,5 миллионов долларов. Викторианский дом был построен в 1896 году, показан в фильме 2003 года "Дешевле на дюжину", а позже отреставрирован Фон Ди. Теперь в нем есть 11 богато украшенных спален, готический кабинет, витражные окна и кроваво-красный бассейн. Фон Ди замазала больше своих татуировок в июне 2022 года. Она рассказала, что замазала свои татуировки в области от верхней части бедра до ягодиц черными чернилами, оставив нетронутым только портрет. Несколько недель спустя Фон Ди рассказала о своих меняющихся отношениях с оккультизмом. В частности, Фон Ди сказала, что выбросила книги, написанные на эту тему, потому что они "не соответствуют" тому, кем она хочет быть.