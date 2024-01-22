Парень из Краснодара воровал украшения своей девушки, чтобы отправиться в романтическое путешествие

12:24 2024-01-22
Парень из Краснодара воровал украшения своей девушки, чтобы отправиться в романтическое путешествие

Полицейские задержали жителя Юбилейного микрорайона Краснодара, который похищал украшения у своей девушки.

В Краснодаре 28-летняя девушка заявила в полицию на своего возлюбленного. Ее жених распродал ее украшения, чтобы свозить ее на курорт, сообщает РЕН ТВ.

26-летний краснодарец придумал оригинальный способ, как накопить деньги на романтическое путешествие в Домбай.

Ранее судимый за мошенничество мужчина на протяжении нескольких недель похищал у своей девушки разнообразные ювелирные украшения.

В течение нескольких недель молодой человек похищал деньги и драгоценности сожительницы и сдавал их в ломбард, а полученные средства откладывал на отдых. Ущерб превысил 50 тыс. рублей.

Когда пара вернулась из Домбая, парень заметил в телефоне своей девушки переписку с другим мужчиной. После этого он из ревности ударил сожительницу, украл из ее сумки 1 тыс. рублей и переехал обратно в свой дом.

Установлено, что ранее молодого человека привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Несколько лет назад он похитил у женщины ноутбук.

Против парня составили административный протокол по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои). Ему грозит штраф до 30 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), сообщила 5 февраля пресс-служба УМВД России по Краснодару. 

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