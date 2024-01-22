В Индии, среди представителей сильной половины человечества, есть очень странная традиция – ходить, взявшись за руки

12:30 2024-01-22
В Индии, среди представителей сильной половины человечества, есть очень странная традиция – ходить, взявшись за руки

В Индии есть много странных вещей, которые могут смутить неопытного путешественника. Некоторые традиции индусов и вовсе могут показаться дикими.

Так, одна из первых вещей, которая так или иначе бросается в глаза всем туристам – это поведение местных мужчин, а именно традиция держаться за руки, как маленькие дети, лучшие подруги или самые стереотипные представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кстати, у большинства наших соотечественников по понятным причинам возникнет ассоциация именно с последним.

Два здоровенных усатых мужчины, держащихся за ручки, выглядят для нас действительно странно. Однако, держание за руки в Индии среди мужчин вовсе не означает ничего «такого».

Дело в том, что здесь хват руки за руку лишь демонстрирует исключительное доверие одного человека другому. Иными словами, держаться за руки для двух друзей или даже коллег не является чем-то предосудительным.

Обычай таким образом демонстрировать окружающим душевную близость в Индии очень древний. Более того, аналогичная традиция распространена еще в ряде стран региона, в том числе в Пакистане. Увидеть подобное можно и в ряде арабских стран.

Говорят, что и у нас в годы Советского Союза держание за руки не считалось чем-то странным. Не знаю, я такого не помню и не замечал. Но теперь однозначно в нашей стране это будет встречено настороженно и в большинстве случаев не дружелюбно.

Отдельно стоит отметить, что и на родных просторах еще в годы Советского Союза держание за руки не считалось чем-то странным.

Поменялось все это в годы очередной «провалившейся» сексуальной революции, которая началась в 1980-е годы в Перестройку и крайне неудачно наложилась на развал страны, криминализацию общественных отношений и падение уровня жизни.

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